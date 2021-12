© Copyright : DR

Kiosque360. Casablanca investit dans des ouvrages hydriques et d’optimisation des ressources locales en eau. Dans ce cadre, six projets relatifs à l’arrosage des espaces verts par des eaux usées verront le jour. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien l'Économiste.

Les eaux usées de Casablanca seront désormais traitées et exploitées pour irriguer les espaces verts de la Métropole et des parcours de golf à Casablanca et Mohammedia. C’est l’objectif de l’appel d’offres lancé par la Société de développement local (SDL) «Casa Baïa» pour «la réalisation de six projets de traitement des eaux usées, de stockage et de distribution des eaux traitées». Ce programme, prévu d’ici 2024, mobilisera une enveloppe budgétaire globale de l’ordre de 189 millions de dirhams, rapporte le quotidien l'Économiste dans sa livraison du week-end.



Les études techniques, qui concernent dans un premier temps la réalisation de l’avant projet détaillé (APD) pour chacun des projets ainsi que celles portant sur l’impact au niveau de chaque site, coûteront environ 9,7 millions de dirhams, précisent les sources du quotidien.



«Le coût global des projets est estimé à 189 millions de dirhams, qui seront subventionnés à plus de 50% (100 millions de dirhams) par l’Etat. Le reste sera financé par les différents partenaires, à savoir le conseil de la région de Casablanca-Settat, la commune urbaine de Casablanca, l'agence du bassin hydrographique de Bouregreg-Chaouia», fait savoir le quotidien.



Des centaines d’hectares seront concernés par ce programme. Il s’agit notamment des parcours de golf d’Anfa, de la promenade maritime de la mosquée Hassan II, du parc de la Ligue arabe, des espaces verts s'étendant le long de l'autoroute et dans la préfecture des arrondissements de Ben M'sik, du jardin Alesco, des parcours de golf de Mohammedia, du Jardin Moulay Hassan, du jardin de la province de Mohammedia, des Jardins d’Anfa, du parc de l’Ermitage et du jardin Murdoch.



Les six projets de ce programme visent à assurer la sécurité de l'eau dans la région de Casablanca-Settat, à lutter contre les effets du changement climatique et à réduire le prix de l'eau dédié à l'arrosage des espaces verts et des parcours de golf à Casablanca et Mohammedia.