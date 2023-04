Entrée au Maroc: plus de 80.000 e-visas délivrés à ce jour, selon le chef du gouvernement

Intervenant ce mardi 25 avril 2023 à la Chambre des conseillers, lors de la séance mensuelle sur la politique générale, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a annoncé que plus de 80.000 visas électroniques d’entrée au Maroc ont été délivrés jusqu’à présent.

Cette mesure a été mise en place, rappelons-le, afin d’améliorer, simplifier et moderniser les prestations consulaires. Il s’agit d’une autorisation unipersonnelle, dont la validité est de 180 jours maximum, à compter de sa date d’émission, pour une entrée unique et une durée de séjour ne dépassant pas 30 jours.

Lire aussi : Première: le Maroc adopte le visa électronique à compter du 10 juillet 2022

Les demandes soumises en ligne par les voyageurs via la plateforme «www.acces-maroc.ma» et portant sur les visas «Tourisme» ou «Affaires» sont traitées dans des délais de 24 heures pour le visa express et de 72 heures pour le visa standard. Les frais de visa électronique ont été fixés à 1.100 dirhams pour l’express et 770 dirhams pour le standard.