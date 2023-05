Emploi: le Maroc mise sur l’IA pour améliorer l’orientation professionnelle

L’intelligence artificielle pourrait-elle améliorer l’orientation professionnelle des demandeurs d’emploi au Maroc? C’est en tout cas le pari que semble faire le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences.

Lors d’une Journée d’étude sur le système d’orientation scolaire et professionnelle et de conseil universitaire, organisée cette semaine par le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, Younes Sekkouri, ministre de tutelle, a annoncé le lancement prochain d’un observatoire du marché de l’emploi utilisant l’intelligence artificielle. Il devrait permettre de mieux orienter les lauréats des établissements d’enseignement et de formation dans leur recherche d’emploi.

Dans son édition du vendredi 12 mai, Al Ahdath Al Maghribia revient sur la sortie de Younes Sekkouri, dans laquelle il a expliqué que le projet de cet observatoire a été lancé il y a 18 mois dans le cadre d’un partenariat avec l’université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Il devrait aboutir dans les deux prochaines semaines, selon les annonces du ministre.

Concrètement, ajoute le quotidien, le nouveau dispositif permettra d’accéder à des coachs digitaux, en plus de formations universitaires et professionnelles. Ses services seront proposés à plusieurs institutions. En prime, il permettra de collecter d’importantes données sur le système d’orientation professionnelle.

D’après les explications du ministre rapportées par Al Ahdath Al Maghribia, le projet de cet observatoire a été motivé par la volonté de cibler les compétences susceptibles d’accéder au marché du travail. Cela se fera en mettant à disposition des demandeurs d’emploi des données sur certains métiers et la possibilité de soumettre leur CV. Grâce aux données disponibles, ils pourront également accéder à des métiers correspondant à leur profil et à leur localisation géographique, grâce à un système d’auto-orientation basé sur l’intelligence artificielle et la dynamique du marché du travail.

Comme expliqué lors de ce même événement, ledit observatoire offrira aussi ses services aux secteurs concernés par les questions d’emploi, en leur permettant de disposer de données et de statistiques pertinentes.

Le ministre de tutelle anticipe, par ailleurs, sur le fait que cet outil devrait connaître un fort engouement. Pour ce qui est de l’intelligence artificielle en elle-même, Younes Sekkouri a tenu à rappeler qu’elle ne saurait se développer que si les bases existent, notamment à travers la disponibilité de données numériques.