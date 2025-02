Des sites de navires coulés durant la Première guerre mondiale localisés le long des côtes du Sud marocain

L’Association Assalam pour la protection du patrimoine maritime a annoncé la découverte de sites préliminaires pour neuf navires historiques coulés durant la Première Guerre mondiale le long des côtes du Sud marocain, des eaux territoriales à la zone économique exclusive (ZEE). Ces navires appartiennent à différentes nationalités, japonaise, norvégienne, française, britannique, portugaise et italienne, indique l’Association dans un communiqué.

Le naufrage de ces navires est attribué à la guerre sous-marine totale menée par l’Allemagne à cette époque. Cette découverte s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’association pour préserver le patrimoine culturel subaquatique.

Les sous-marins allemands, explique l’association, ciblaient les navires commerciaux et militaires des pays alliés, entraînant ainsi la perte de nombreux navires.

Lire aussi : Archéologie sous-marine: deux épaves identifiées au large d’El Jadida

Afin de protéger ce patrimoine et d’approfondir les recherches, l’Association a transmis les coordonnées des sites préliminaires de ces épaves au Comité national de coordination dans l’hydrographie, l’océanographie et de cartographie marine. Un rapport détaillant l’histoire et les caractéristiques de chaque navire a également été soumis à ce comité.

Cette nouvelle découverte s’inscrit dans le prolongement d’initiatives antérieures, parmi lesquelles la découverte du navire de l’empereur allemand Kaiser Wilhelm Der Grosse au large de Dakhla, l’activation du premier programme de l’UNESCO dédié à ce patrimoine, ainsi que l’organisation du Forum international du littoral.

Coopération avec des institutions nationales et internationales

L’association a également mené divers programmes de coopération avec des institutions nationales et internationales œuvrant dans le domaine du patrimoine culturel subaquatique, aboutissant au lancement des premières sessions de formation spécialisées au Maroc, en partenariat avec l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP) dans le cadre des ateliers internationaux de Dakhla.

L’association cherche à attirer l’attention des autorités au niveau régional et central afin de soutenir l’accord signé par des institutions africaines à Dakhla le 15 octobre 2024 et qui vise à faire de Dakhla un centre de coordination des efforts africains en faveur de la protection du patrimoine maritime, en parfaite harmonie avec l’Initiative Atlantique lancée par le roi Mohammed VI, conclut le communiqué.