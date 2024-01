D’Azilal à San Pedro: voici l’incroyable parcours de Fouad Tinguer, fervent supporter des Lions de l’Atlas

Soutenu par sa famille et ses amis, Fouad Tinguer a décidé d’entreprendre cette aventure seul pour réaliser le rêve auquel il tient depuis la Coupe du monde du Qatar. «J’ai toujours été un grand supporter de l’équipe nationale marocaine et lorsque j’ai vu les gens se déplacer lors de la dernière coupe du monde, mon envie de voir les Lions en direct sur un terrain est devenue encore plus grande, et c’est là que j’ai pris ma décision de faire ce voyage», déclare-t-il pour Le360.

Fouad Tinguer, le supporter marocain à bord de sa voiture nommée "Christina".

Il ajoute: «J’y ai bien sûr beaucoup réfléchi, j’ai étudié le trajet et démarré mon voyage à partir d’Azilal le 1er décembre, pour arriver à San Pedro en Côte d’Ivoire le 27 décembre dernier. Je suis passé par la Mauritanie, le Sénégal, et aussi la Guinée et suis désormais installé dans la capitale ivoirienne, Abidjan.»

Le voyageur marocain a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de son voyage, soulignant l’accueil chaleureux qu’il a reçu non seulement en Côte d’Ivoire, mais tout au long de sa route.

Évoquant quelques désagréments dans son périple, Fouad explique: «J’ai rencontré quelques difficultés liées à la voiture et aux routes non pavées, surtout en Guinée, où il m’arrivait de parcourir parfois jusqu’à 100 kilomètres avec ma R4, mais tout cela n’est rien comparé à l’immense amour que j’ai reçu de la part des peuples de ces pays.» Il ajoute: «Ici, en Côte d’Ivoire, tous me confirment qu’en cas de disqualification de leur équipe nationale, ils soutiendront sans aucun doute le Maroc, qui est leur deuxième équipe de coeur.»

Et de conclure: «À travers ce voyage, je veux prouver à tous qu’avec un peu de détermination et de persévérance, rien n’est impossible et j’espère revenir dans mon pays avec de beaux souvenirs, et pourquoi pas, après la victoire de l’équipe nationale en Coupe d’Afrique.»