Cyberattaques: des comptes bancaires menacés de piratage, à cause de messages anonymes

Plusieurs clients de banques, utilisateurs d’applications bancaires sur des téléphones mobiles, ont été victimes d’une nouvelle vague de piratage via des messages électroniques (par sms, WhatsApp et via des e-mails).

Ces messages frauduleux indiquent qu’un courrier a été envoyé aux clients comportant un code d’envoi ainsi qu’un lien, relaie Al Akhbar de ce lundi 22 juillet.

Paraissant provenir de sources fiables, ces messages encouragent les utilisateurs à cliquer sur ce lien, ce qui place leur appareil sous le contrôle de cybercriminels, qui le hackent.

Une fois que l’utilisateur a cliqué sur le lien qui lui avait été envoyé, il est redirigé vers un site miné par de virus, qui permet de pirater tous les comptes dont l’accès nécessite un mot de passe: des comptes sur des réseaux sociaux et des adresses e-mails, ainsi que des applications bancaires ou encore des applications de traitement et de stockage de photos et de vidéos.

Les hackers deviennent dès lors capables d’accéder à toutes les données stockées dans ces appareils mobiles, y compris les mots de passe, les comptes des réseaux sociaux, les photos, les vidéos ainsi que des comptes sur des applications bancaires.

Ces cyberattaques permettent aux hackers de contrôler des opérations de paiement ou de retrait d’argent.

De nombreuses personnes ont fait état de la disparition d’argent de leur(s) compte(s) bancaire(s) et dénoncent les services bancaires qu’ils utilisent par internet.

Les institutions financières ont en effet révolutionné leur gestion des comptes de leurs clients, car ceux-ci doivent accéder à leur compte via une application de la banque.

Ces nouveaux modes de gestion ont facilité la tâche aux hackers, qui ont pu ainsi pirater des comptes bancaires en créant des pages qui imitent parfaitement l’application de la banque.

Quand l’utilisateur télécharge cette application, et s’y enregistre, les accès à toutes ses données sont transmises aux cybercriminels, qui peuvent ainsi accéder facilement à son compte bancaire.

Pour lutter contre ces cyberattaques, des spécialistes de la cyber-sécurité ont appelé les utilisateurs à se conformer à un ensemble de mesures.

Ils leur conseillent, entre autres, d’éviter de cliquer sur tout lien qui leur parvient via SMS, WhatsApp ou par courrier électronique, et de supprimer tout message suspect dès sa réception.