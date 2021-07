© Copyright : DR

Kiosque360. Le rebond épidémique pousse le gouvernement à élaborer plusieurs scénarii pour freiner la propagation du virus à l’approche de l’Aïd Al Adha.

Les mises en garde du ministère de la Santé sur la possible l’arrivée d’une troisième vague sont on ne peut plus sérieuses. L’état d’alerte est de mise après la recrudescence du nombre de contaminations, de cas graves et de décès suite à la propagation du variant indien Delta dans notre pays. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du week-end (10 et 11 juillet), que l’évolution du virus est grave et que plusieurs scénarii sont envisageables pour maitriser la situation.

D’autant plus que ce regain de pandémie coïncide avec l’Aïd Al Adha, le retour des touristes et des MRE. Le premier scénario posé sur la table du gouvernement est le retour à un confinement total, bien qu’il soit considéré comme le dernier recours. C’est une hypothèse peu probable mais elle n’est pas impossible si la propagation du covid-19 venait à prendre des proportions alarmantes.

Les scientifiques scrutent avec beaucoup d’inquiétude les indicateurs épidémiques comme le taux de positivité, qui est passé de 5 à 15%, impactant ainsi le nombre d’hospitalisation et de décès. Des observateurs avertis indiquent que même si ce choix revient sur la table des décideurs, il demeure toutefois très difficile à appliquer, du moins dans la période actuelle. Il serait, poursuivent-il, aberrant que le sort de millions de Marocains soit dépendant d’une catégorie de la population qui ne respecte pas les mesures préventives et qui rechigne à se faire vacciner.

Le quotidien Al Massae rapporte qu’une grande partie des cas en réanimation sont soit des personnes âgées soit des personnes qui n’ont pas été vaccinées malgré les appels pressants du ministère de la Santé. Le comité scientifique chargé de la gestion du coronavirus, qui avait exclu le retour à un confinement total à cause des répercussions socioéconomiques, semble aujourd’hui moins catégorique. Après cette évolution inquiétante, ce comité estime que le retour au confinement est possible, surtout pendant la période de l’Aïd Al Ahda qui connaît des déplacements et des rassemblements massifs.

Selon certaines sources, le comité scientifique aurait déjà remis ses recommandations à la commission interministérielle pour parer à toute aggravation de la situation. Ce faisant, l’option la plus avancée demeure un confinement assoupli avec un retour à un couvre-feu élargi et la fermeture de certaines activités commerciales, sociales et économiques notamment dans les espaces fermés comme les cafés et les restaurants.

Le troisième scénario consiste à maintenir les restrictions actuelles tout en interdisant les déplacements entre les villes pendant l’Aïd Al Adha. Les pouvoirs publics craignent en effet la répétition de la «grande évasion» de l’année dernière quand des milliers de Marocains ont pu se déplacer en masse malgré les restrictions qui étaient en vigueur.

Un exode massif qui a engendré une deuxième vague de coronavirus. La vigilance des pouvoirs publics est donc de mise avec une mobilisation générale des agents d’autorité afin de renforcer les contrôles dans les souks à bestiaux afin de veiller, strictement, au respect des mesures préventives.