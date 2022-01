© Copyright : X3/Pixabay

Les Etats-Unis ont livré, ce samedi 29 janvier 2022, le deuxième lot de vaccins des deux envois expédiés cette semaine, totalisant ainsi 1,6 million de doses du vaccin anti-Covid-19 Pfizer au Maroc. Ces lots s'inscrivent dans le cadre du programme international de solidarité vaccinale COVAX.

Dans un communiqué, l’ambassade des Etats-Unis au Maroc annonce avoir offert de nouvelles doses du vaccin anti-Covid-19 Pfizer au Maroc dans le cadre du programme COVAX, une initiative qui vise à assurer une distribution équitable des vaccins à l’échelle mondiale.

Ce don, explique-t-on, s’ajoute à la récente livraison de sept congélateurs spécialement équipés au Maroc et qui ont augmenté la capacité du ministère de la Santé en matière de stockage des vaccins anti-Covid-19.

Ces congélateurs, fournis par l’USAID en coordination avec l’UNICEF, sont capables de stocker plus de 2 millions de doses de vaccins, ce qui représente 45% de la capacité du Maroc en matière de stockage en chaîne ultra-froid.

Ce don s’ajoute également à la livraison de 850.000 doses du vaccin Pfizer en octobre et à la livraison de 300.000 doses du vaccin à usage unique Johnson & Johnson en juillet dernier.

Le chargé d’affaires auprès de l’Ambassade des Etats-Unis, David Greene, a assisté à la livraison des doses de vaccin au centre de stockage principal du Maroc à Casablanca aux côtés de responsables du ministère de la Santé.

«Les Etats-Unis sont engagés dans la lutte mondiale contre la pandémie du Covid-19, en mettant un arsenal de vaccins à la disposition du monde et en travaillant en étroite collaboration avec des alliés clés tels que le Maroc, pour faire en sorte de se reconstruire et d’émerger encore plus forts», a-t-il indiqué.

Pour rappel, le gouvernement des Etats-Unis a investi près de 20 millions de dollars dans la lutte du Maroc contre le Covid-19. L’armée américaine a fait également don d’un hôpital de campagne d’une valeur de 1,5 million de dollars qui aidera à lutter contre les éclosions de maladies infectieuses au Maroc, et fera don bientôt d’un système d’unité de soins intensifs et d’une salle d’urgence annexe pour le coût de 1,7 million de dollars.