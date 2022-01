Covid-19 au Maroc: 7 décès en 24 heures, 885 nouvelles contaminations et 10.877 cas actifs

Une personne reçoit une quatrième dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 au centre médical Ichilov Tel Aviv Sourasky de la ville côtière méditerranéenne de Tel Aviv en Israël, le 3 janvier 2022.

7 décès, 885 nouveaux cas de contamination et 365 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 2 et 3 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 10.877, alors que plus de 22,94 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 341 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 7 décès et 247 guérisons. Le pays totalise 219.159 cas de contamination, dont 6.921 décès et 150.555 guérisons. En Tunisie, 417 nouveaux cas de contamination, 10 décès et 62 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 728.260 cas de contamination, dont 25.586 décès et 696.548 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 315 nouveaux cas de contaminations, 3 décès et 37 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 41.473 cas de contamination au Covid-19, dont 39.175 guérisons et 866 décès. Covid-19 au Maroc: les semaines à venir seront difficiles, affirme un expert Israël a commencé lundi à injecter une quatrième dose de vaccin contre le coronavirus aux personnes âgées de 60 ans et plus, en pleine flambée des contaminations liée au très contagieux variant Omicron. L'Inde, quant à elle, a démarré aujourd'hui la vaccination des jeunes de 15 à 18 ans contre le Covid-19, au moment où les autorités renforcent les mesures sanitaires dans les grandes villes afin de contenir l'inquiétante propagation d'Omicron. La situation devrait rester compliquée ce lundi aux Etats-Unis, avec plus de 2.000 vols aériens d'ores et déjà annulés, dans un pays traversé depuis samedi par la tempête hivernale Frida. La hausse du nombre de cas de Covid-19 dans le pays, avec une moyenne à presque 400.000 nouvelles contaminations par jour, suit une courbe «presque verticale», ce qui n'est pour l'instant pas le cas des hospitalisations, a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire. En France, les députés examinent ce lundi le projet de loi visant à transformer le passe sanitaire en passe vaccinal, dont l'adoption ne fait aucun doute, malgré l'hostilité de plusieurs partis. Omicron déferle, les règles d'isolement allégées pour éviter la paralysie Le gouvernement entend cibler les près de cinq millions de Français de plus de 12 ans non-vaccinés qui, faute de pouvoir justifier d'un statut vaccinal, n'auront plus accès aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, aux foires ou aux transports publics interrégionaux. Les règles d'isolement des personnes positives sont par ailleurs allégées à partir de lundi pour celles ayant un schéma vaccinal complet et les tests sont renforcés dans les écoles. En Chine, deux responsables ont été limogés dimanche par les autorités de la ville chinoise de Xi'an (nord), où le nombre de cas de coronavirus est en baisse après douze jours de confinement, selon les chiffres officiels dévoilés lundi. Le mois dernier, plusieurs dizaines de fonctionnaires avaient déjà été sanctionnés pour «rigueur insuffisante dans la prévention et le contrôle de l'épidémie», alors que Pékin doit accueillir à partir du 4 février 2022 les Jeux olympiques d'hiver. Covid-19: en Grande-Bretagne, le ministre de la Santé appelle à «vivre avec» le virus Le Koweït a appelé ses citoyens à ne pas se rendre dans plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et à les quitter s'ils s'y trouvaient déjà, en raison des hausses des contaminations au variant Omicron. Le milieu international portugais du Paris Saint-Germain (PSG) Danilo Pereira a été testé positif au Covid-19, a indiqué lundi son club, qui compte cinq joueurs contaminés, parmi lesquels Lionel Messi. La pandémie a fait au moins 5.441.446 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, lundi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 826.064 morts, suivis par le Brésil (619.133), l'Inde (481.893) et la Russie (311.353). L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Par Nisrine Zaoui