Omicron déferle, les règles d'isolement allégées pour éviter la paralysie

Des confettis tombent sur la foule à minuit, le 1er janvier 2022, pour célébrer le début de la nouvelle année, à Times Square, à New York.

Face à la vague du variant Omicron qui fait exploser le nombre de contaminations par le Covid-19, de plus en plus de gouvernements dans le monde décident d'alléger les règles d'isolement des malades et de leurs proches pour éviter la paralysie économique. Les faits et les images.