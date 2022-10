© Copyright : Mufid Majnun / Unsplash

Aucun décès, 46 nouveaux cas de contamination et 24 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, ce mercredi 26 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 214, alors que plus de 6,83 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 12 cas de contamination, aucun décès n'a été enregistré. Le pays totalise 270.800 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.399 guérisons.



En Tunisie, 4 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.152 cas de contamination, dont 29.257 décès et 1.132.964 guérisons depuis mars 2020.



En Mauritanie, 11 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.304 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès et 62.397 guérisons.

En France, opposés au «rabot aveugle» du budget de la Sécurité sociale, qui veut leur imposer 250 millions d'euros d'économies par an, les biologistes ont annoncé mercredi qu'ils cesseront d'alimenter le fichier national des tests de dépistage du Covid (SI-DEP) à compter de jeudi.

«Devant la surdité des pouvoirs publics, nous avons décidé de suspendre la transmission des données de dépistage sur la plateforme SI-DEP à partir du 27 octobre», déclare à l'AFP le président de l'Alliance pour la biologie médicale, Alain Le Meur.

Si les patients continueront de recevoir leurs résultats, «il n'y aura plus de suivi possible de l'épidémie», prévient-il. Les laboratoires ne seront pour leur part plus remboursés par l'Assurance maladie - un manque à gagner évalué à 14 millions d'euros par semaine.

La profession entend ainsi «envoyer un message» au gouvernement, qui n'a pas modifié son projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoyant «une baisse des tarifs par arrêté» à défaut d'un «accord présentant des économies significatives» avant le 1er février, à hauteur «d'au moins 250 millions».

«Nous assumons de demander des efforts aux laboratoires de biologie», a répété le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, mardi au Sénat, justifiant la mesure par «une rentabilité déjà élevée avant la crise», et encore accrue par un surcroît de plus de 7 milliards «de chiffre d'affaires lié aux tests», depuis deux ans.

Les biologistes ont pourtant proposé de limiter la ponction à la seule année 2023, au titre des profits du Covid. «D'accord pour une contribution exceptionnelle, mais pas pour un rabot totalement aveugle», résume Le Meur, qui prévient que les biologistes sont «capables d'aller plus loin», jusqu'à «une grève si le gouvernement ne (les) comprend pas».

L'examen du budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée, interrompu par l'usage du 49.3 sur la partie «recettes», a repris mercredi soir sur le volet «dépenses», où figure l'article contesté.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.586.381 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.093.338), devant le Brésil (687.797), l'Inde (528.981) et la Russie (389.790).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.