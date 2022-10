Covid-19 au Maroc: 7 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 181 cas actifs

Un technicien de laboratoire en train d'analyser un test de diagnostic du Covid-19.

Aucun décès, 7 nouveaux cas de contamination et 12 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 23 et 24 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 181, alors que plus de 6,83 millions de personnes ont reçu une troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 12 cas de contamination, et aucun décès. Le pays totalise 270.783cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.387 guérisons. En Tunisie, 114 nouveaux cas de contamination et 136 guérisons ont été enregistrés ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.044 cas de contamination, dont 29.257 décès et 1.132.861 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 30 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.280 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver A l'approche de l'hiver, l'OMS a souligné lundi la nécessité de ne pas baisser la garde à l'heure où les cas de Covid et de grippe augmentent en Europe, convoquant l'exemple de la polio pour justifier l'utilité de la vaccination. «Ce n'est pas le moment de se relâcher», a affirmé le directeur-régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la Santé Hans Kluge lors d'une conférence de presse en ligne. Au début de l'automne, la région européenne, qui regroupe 53 pays dont certains en Asie centrale, était à nouveau l'épicentre de l'épidémie comptant 60% des nouveaux cas de Covid dans le monde. Parallèlement, un pic de cas de grippe saisonnière a été enregistré. Avec cette nouvelle vague de Covid, décès et admissions en soins intensifs n'augmentent que faiblement, a souligné l'OMS, insistant sur le lien avec la vaccination. «La vaccination reste l'un de nos outils les plus efficaces contre la grippe et le Covid-19», a-t-il dit lors de cette journée mondiale de la poliomyélite. Cette maladie, qui frappe surtout les très jeunes et provoque des paralysies, a pratiquement disparu dans le monde occidental, mais un variant du poliovirus dérivé de vaccins oraux a récemment été détecté au Royaume-Uni, en Ukraine, en Israël et à New York. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques Moins virulent que le virus naturel, ce variant peut toutefois provoquer des symptômes graves, comme des paralysies des membres de patients non vaccinés. Rare, ce variant est devenu plus fréquent au cours des dernières années en raison des faibles taux de vaccination au sein de certaines communautés. «Partout dans le monde, si nous laissons des gens derrière, le virus de la polio est un très bon baromètre pour nous dire qui ils sont», a relevé un expert de l'OMS Europe, Siddhartha Datta. «Il s'agit de groupes de population mal desservis parce que, pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas été couvert par la recommandation de l'OMS d'une couverture (vaccinale) de 95%». Aucun cas d'un virus naturel de la polio n'a été rapporté en Europe depuis plus de vingt ans. «Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons considérer comme acquis», a toutefois souligné Kluge. Dans l'ensemble de la région, la couverture par la troisième dose d'un vaccin antipolio a diminué de 1% entre 2019 et 2020. En 2021, seuls 25 des 53 pays avaient atteint le taux de couverture vaccinale contre la polio à hauteur de 95%. La pandémie a fait officiellement au moins 6.583.170 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.092.948), devant le Brésil (687.680), l'Inde (528.977) et la Russie (389.626). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en considération la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami