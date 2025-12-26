ENSA d’Agadir: les délibérations confirment l’échec des étudiants protestataires

Le contentieux opposant quelque 124 étudiants de l’École nationale des sciences appliquées (ENSA) d’Agadir à leur direction reste au cœur de l’actualité. Ce dossier fait suite à la contestation des résultats de la session de printemps de l’année universitaire 2024-2025.

Malgré une première victoire devant le tribunal administratif, qui avait invalidé les résultats et ordonné de nouvelles délibérations, les étudiants se retrouvent face à une désillusion totale. Le réexamen de leurs dossiers n’a rien changé à l’issue finale: ils sont de nouveau confrontés à leur échec initial.

D’après les sources du quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 27 et 28 décembre, «l’administration de l’ENSA a répondu à l’appel de la justice, en exécutant le jugement rendu dans cette affaire, par la convocation des enseignants concernés par les modules remis en cause par les étudiants afin de refaire les délibérations et de réexaminer chaque cas des 124 protestataires».

Les délibérations en question, refaites cinq fois, ont abouti aux mêmes résultats. Les 124 étudiants ont été recalés, dont 31 seront exclus et 93 redoubleront la deuxième année.

D’après les mêmes sources, «les décisions des enseignants étaient justifiées par le fait que certains étudiants avaient rendu la feuille d’examen sans aucune bonne réponse et que d’autres avaient cumulé un nombre d’heures d’absence (20%) qui les pénalisait, selon le règlement intérieur de l’école, en les renvoyant directement à la session de rattrapage».

Le différend a débuté en juillet dernier, lors de la publication des notes de la session de rattrapage. Ce groupe d’étudiants de deuxième année avait alors vivement critiqué les modalités d’évaluation, exprimant de sérieux doutes sur la transparence des corrections et l’équité des examens.

En septembre dernier, rappelle le quotidien, la justice administrative d’Agadir a tranché en faveur des plaignants. Le verdict a ordonné «l’annulation de la décision d’annonce des résultats des examens finaux de deuxième année et la reprise immédiate des délibérations, conformément aux règles pédagogiques établies légalement dans le cahier descriptif, et en procédant à leur re-calcul selon la méthode qui y est précisée, tout en respectant le principe de l’intérêt supérieur des requérants».