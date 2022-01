Covid-19 au Maroc: 3.177 nouvelles contaminations en 24 heures, 18 décès et 57.568 cas actifs

Des Marocains attendent leur tour dans un centre de vaccination Covid-19, à Casablanca, le 9 août 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

18 décès, 3.177 nouveaux cas de contamination et 1.573 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 16 et 17 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 57.568, alors que plus de 23 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 17 janvier 2022 © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 573 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 8 décès et 343 guérisons. Le pays totalise 226.057 cas de contamination, dont 6.412 décès et 154.790 guérisons. En Tunisie, 7.266 nouveaux cas de contamination, 8 décès et 516 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 788.012 cas de contamination, dont 25.803 décès et 704.030 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 598 nouveaux cas de contaminations, 5 décès et 490 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 54.991 cas de contamination au Covid-19, dont 41.800 guérisons et 908 décès. Covid-19 au Maroc: les cas positifs ont augmenté de 32% en une semaine, la troisième vague se poursuit La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.537.051 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts depuis janvier 2020 sont les Etats-Unis (850.605 décès), le Brésil (621.045), l'Inde (486.451) et la Russie (321.990 décès). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. La pandémie continue de faire des ravages sur l'emploi dans le monde et un retour aux niveaux d'avant la crise sanitaire pourrait prendre des années, a affirmé l'ONU lundi. L'Organisation internationale du travail (OIT) prévoit désormais un déficit global en heures travaillées équivalent à 52 millions d’emplois à temps plein par rapport au quatrième trimestre de 2019. C'est deux fois plus que ce qu'elle prévoyait encore en mai 2021. Covid-19 au Maroc: le taux de portage du virus pourrait atteindre 50% à fin janvier Le nombre de cas quotidiens de Covid-19 en Chine a atteint lundi son plus haut niveau depuis mars 2020, alors que Pékin tente d'éradiquer le variant Omicron à trois semaines des Jeux olympiques d'hiver. Les athlètes ont déjà commencé à arriver dans la capitale en prévision des Jeux, entrant immédiatement dans une bulle étroitement contrôlée qui les sépare entièrement du reste de la population. La Chine a par ailleurs confirmé la réouverture de sa frontière avec la Corée du Nord au transport de marchandises, après deux ans d'interruption pour cause de pandémie. Tout sportif, y compris professionnel, qui vient pour une compétition en France, comme prochainement pour le tournoi des Six Nations, devra être vacciné contre le Covid-19 pour entrer dans une enceinte sportive, a appris lundi l'AFP de sources gouvernementales. Au lendemain de l'expulsion d'Australie du numéro un mondial de tennis Novak Djokovic, non vacciné, le gouvernement français a précisé que le passe vaccinal s'appliquerait aussi aux sportifs étrangers qui viennent pour des compétitions. Covid-19 au Maroc: l’enseignement à distance se poursuivra dans les lycées Descartes et Lyautey La fortune des dix hommes les plus riches du monde a doublé depuis le début de la pandémie tandis que les revenus de 99% de l'humanité ont fondu, d'après un rapport d'Oxfam publié lundi à l'orée du Forum de Davos. La fortune cumulée de l'ensemble des milliardaires a connu sa plus forte augmentation jamais enregistrée, de 5.000 milliards de dollars, pour atteindre son niveau le plus élevé à 13.800 milliards. Plusieurs syndicats français de l'éducation et la première organisation de parents d'élèves ont lancé un nouvel appel à la grève pour le jeudi 20 janvier dans les écoles, collèges et lycées après un mouvement d'ampleur jeudi dernier, pour demander des réponses fortes face au chaos engendré par la crise sanitaire, et des investissements massifs dans l'éducation. Le président de Crédit Suisse, Antonio Horta-Osório, éclaboussé par des révélations autour des règles de quarantaine qu'il avait enfreintes lors d'un bref séjour en Suisse, a démissionné de ses fonctions, a annoncé la banque, choisissant Axel Lehmann pour lui succéder.

Par Majda Benthami