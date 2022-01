© Copyright : MAP

Dans un courriel adressé hier, jeudi 13 janvier, aux parents d’élèves, la direction des lycées Descartes à Rabat, et Lyautey à Casablanca, relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), annoncent le report de la reprise des cours en présentiel pour l'ensemble des cycles du collège et du lycée.

Devant la flambée des cas de contamination au Covid-19 au Maroc, les membres de la cellule de crise Covid-19 du lycée Descartes, à Rabat, composée de représentants des associations de parents d'élèves (APE), du personnel et de l'ensemble du service médical, a décidé de reporter la reprise des cours en présentiel à une date ultérieure.

«Aujourd’hui, face à une situation encore plus dégradée, les autorités sanitaires marocaines nous demandent de reporter la reprise des cours en présentiel à une date ultérieure», explique la direction de cet établissement de l'AEFE, via un mail adressé aux parents d’élèves.

Même décision annoncée, hier, jeudi 13 janvier, par la direction du lycée Lyautey à Casablanca, qui a décidé à son tour de prolonger l’enseignement en distanciel jusqu’au lundi 24 janvier 2022, comme ont pu l’apprendre les parents d’élèves via un courriel.

Ainsi pour les classes de Première et de Terminale, le lycée Lyautey insiste dans cet e-mail «sur la nécessité de proposer des aménagements afin de garantir l’équité, en organisant durant cette période d’enseignement à distance les examens blancs»

En ce qui concerne les autres établissements relevant de l'Office scolaire et universitaire international (OSUI), au collège et lycée français Louis Massignon, on a annoncé une reprise des cours en distanciel au mercredi 5 janvier dernier.

Retour à l'AEFE, où le collège Saint-Exupéry à Rabat est lui aussi fermé, depuis le mardi 4 janvier 2022. Une décision qui vaut jusqu’à nouvel ordre, après la détection de plusieurs cas positifs au Covid-19 parmi les collégiens de cet établissement français.

Le lycée français international André Malraux de Rabat (OSUI) est également dans la même situation et les élèves des premier et second cycles ont commencé à suivre, à partir du jeudi dernier, 6 janvier 2021, l'ensemble de leurs cours magistraux à distance, même si des raisons précises sur ce choix d'un enseignement à distance n'ont pas été précisées.