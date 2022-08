© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

Quoi de mieux que de déambuler le long des deux kilomètres de la corniche de Rabat pour échapper aux fortes chaleurs de ces derniers jours? Sur la rive droite de l’oued Bouregreg, en face de la célèbre kasbah des Oudayas, c'est l’affluence des grands jours d’été.

S’étendant du pont de Salé jusqu’à la kasbah des Oudayas, la corniche de la capitale administrative, à ne pas confondre avec celle de la route ralliant Rabat à la station balnéaire de Harhoura, est très fréquentée, en ce mois d'août 2022, dès le début de chaque après-midi.

Le long des deux kilomètres de cette corniche, les promeneurs prennent l’air, les nageurs taquinent les vagues de l’océan, alors que les pêcheurs tentent d’appâter une éventuelle prise.

Les cafés donnant sur la corniche ne désemplissent jusqu’à des heures tardives de la soirée. Les touristes étrangers ne sont pas en reste et ne manquent pas l’occasion de visiter cet espace, devenu un haut lieu de détente.

L’oued Bouregreg, une richesse naturelle que se partagent Rabat et Salé, apporte sa touche particulière et joue un grand rôle dans la dynamique culturelle et touristique de ce site réhabilité et modernisé par la Société de réaménagement de la vallée du Bouregreg.