Plage de Tarfaya, un petit paradis préservé pour les estivants à la recherche de fraîcheur

La plage de Tarfaya, très prisée durant la saison estivale.

Quoi de mieux qu'une brise marine et une plongée dans l'océan pour se rafraîchir en ces temps caniculaires? Les habitants de Laâyoune et des environs ne s'y trompent pas et se déplacent en nombre sur la plage de Tarfaya, très prisée durant cette saison estivale.

Depuis le début de la semaine dernière, le thermomètre s’affole à nouveau dans plusieurs régions du Maroc. Les villes du Sud ne sont pas en reste et la canicule s’y est installée. En ces temps de fortes chaleurs, se rendre à la plage n’est plus une simple option, mais une nécessité vitale. Les habitants de Laâyoune et des alentours sont nombreux à fuir leurs terres planes inondées par le soleil brûlant. «J’ai fui la chaleur de la ville et je suis venue ici à la plage de Tarfaya pour profiter de l’ambiance estivale. Il fait tellement chaud ici depuis le début de la semaine dernière que partir à la plage est un choix de sortie systématique», déclare cette estivante pour Le360. Vidéo. Tarfaya: moi, Ali Salem Yara, dessinateur sur le sable D’autres citoyens marocains rencontrés sur place ont déclaré qu’ils étaient venus de plusieurs villes éloignées, du centre du pays, et que Tarfaya était leur plage de prédilection.

Par Hamdi Yara