Connaissez-vous ce pays qui sera (peut-être) le vôtre?

Une scène cocasse mais révélatrice sur BFMTV, hier soir. Alors que la rédaction ‘cuisine’ Othman Nasrou, le nouveau secrétaire d’État chargé de la Citoyenneté dans le gouvernement Barnier, l’une des journalistes a l’idée malicieuse de soumettre tous ceux qui sont sur le plateau à un petit questionnaire:

- De quand date la devise «Liberté, Égalité, Fraternité»?

- Euh… 1789? 1793?

- Non. Bien que faisant référence à la Révolution de 1789, elle ne fut inscrite qu’en 1848 dans la Constitution comme devise officielle de la France. Qui a dit «La liberté commence où l’ignorance finit»?

- Euh… Voltaire?

- Non: Victor Hugo. De quand date la «Déclaration universelle des droits de l’homme»?

- Ah, ça, on sait: de 1789.

- Non. 1789, c’est la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Mais ce ne fut qu’en 1948 que les États membres de l’ONU proclamèrent celle qui est universelle -qualification due au juriste René Cassin.

On fut bien embarrassé sur le plateau de BFMTV hier soir. Cette saynète m’a rappelé la blague bien connue de la sentinelle qui garde une caserne, la nuit. Elle voit s’approcher une vague silhouette dans le noir.

- Halte! Qui va là?

- Un Français.

- Ah oui? Chante-moi le 2ème couplet de la Marseillaise!

- Je ne le connais pas.

- C’est la preuve que tu es Français. Tu peux entrer.

Ce qui est amusant, c’est que les questions posées par la journaliste ont vocation à l’être à tout étranger qui sollicite la nationalité française. De ses réponses dépend l’acceptation de sa requête. En d’autres termes, on exige de l’étranger qu’il connaisse l’Hexagone, son Histoire, sa culture, sa Constitution mieux qu’un Martin ou qu’une Paulette, Gaulois depuis Vercingétorix. Amusant -mais pourquoi pas? Ça ne regarde que nos amis français.

En ce qui nous concerne, et puisque l’Office des migrations internationales nous annonce que nous accueillerons des millions d’Africains sub-sahariens d’ici 2050, il serait peut-être temps de réfléchir à notre propre test d’intégration; mais pour éviter la scène embarrassante qui a eu lieu hier sur le plateau de BFMTV, il serait tout aussi important de bien enseigner aux enfants et aux adultes l’Histoire de notre pays et ses particularités culturelles et constitutionnelles.

Tiens… et si on jouait au test? Je me lance (et vous pourrez vous noter vous-même).

1. Quelle est la plus ancienne ville du Maroc? (Ça, c’est juste pour lancer une polémique sans fin entre Fassis et Zemmouris…)

2. Quel grand philosophe musulman fut enterré deux fois: à Marrakech, puis à Cordoue?

3. Quelle ville du Brésil fut fondée au 18ème siècle par trois cents familles venues des Doukkala?

4. Au Salon international des inventions de Genève 2023, dans la catégorie Biotech, la médaille d’or avec félicitations du jury a été attribuée à une invention marocaine. Laquelle?

5. Le Maroc n’a remporté qu’une seule fois la Coupe d’Afrique des Nations: en 1976. Le premier et le dernier but de l’équipe nationale furent inscrits par Chérif et Baba, deux joueurs du même club. Lequel? (Cette question, c’est pour me faire plaisir.)

6. Le plus long pont d’Afrique se trouve au Maroc. Où?

7. Quel grand ‘alim, originaire d’Iligh, a écrit l’impressionnante encyclopédie en 20 volumes intitulée al-maâssoul?

8. La gastronomie marocaine est réputée et riche de milliers de recettes. Mais quel est le plat qui est préparé exclusivement par les hommes?

9. Le Maroc est-il un pays de plaines ou de montagnes?

10. Que dit l’article 47 de la Constitution -et pourquoi sa première disposition devrait-elle être modifiée?

Alors? Quel est votre score, sur 10? Vous méritez d’être -ou de devenir- Marocain?