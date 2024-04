Communauté: pour l’Aïd, Al Jirari remporte le titre du plus beau quartier de Tanger

Les habitants du quartier Al Jirari à Tanger, fiers de remporter le titre convoité du Plus beau quartier de Tanger à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. (Crédit: Said Kadry / Le360)

Cette consécration est le résultat d’un grand effort dûment fourni par les jeunes du quartier Al Jirari qui ont décidé, à l’accoutumée, de relever le défi le jour de l’Aïd en l’embellissant de manière à ce qu’il devienne opportun et adapté à l’échange des vœux et des cadeaux au cours de cette fête, et à la réception des fidèles avec des dattes, du lait et des friandises.

Après plusieurs heures passées par les jeunes à mettre en place des ballons de baudruche, des tapis rouges et diverses décorations à cette occasion, ces derniers ont également tenu à transmettre des messages de fraternité, d’amour et de solidarité. Des aménagements spéciaux à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr ont été prévus, et on aura vu enfants et grands s’impliquer ensemble, d’une belle manière, rivalisant en créativité pour mieux orner leur quartier.

Un bon nombre de quartiers tangérois se sont en effet mis en compétition la veille de l’Aïd et jusqu’aux premières heures de ce mercredi, dans l’espoir d’obtenir ce titre tant prisé dans la ville du Détroit, et ce dans la joie et la bonne humeur.

Les rues et principaux quartiers de la Perle du Nord se sont, de ce fait, métamorphosés en œuvres picturales impressionnant les touristes et les habitants de la ville. Ces initiatives citoyennes n’ont pas manqué par ailleurs d’avoir un grand écho sur les réseaux sociaux.