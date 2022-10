© Copyright : Le360

VidéoLe prix des carburants à la pompe reprend un trend haussier. Le litre de diesel a augmenté d’environ 1,60 dirham, ce lundi 17 octobre 2022, pour dépasser celui de l’essence, qui a été majoré de près de 70 centimes. Une hausse jugée bien trop élevée par les Casablancais, qui espèrent ardemment un retour aux tarifs d’avant crise.

Le prix des différents carburants à la pompe a affiché une nouvelle hausse ce lundi 17 octobre 2022. Le prix du diesel dépasse désormais la barre des 15,50 dirhams dans certaines stations-service à Casablanca, alors que le litre d’essence se vend à plus de 14,70 dirhams. Le tarif des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume est encore plus élevé, à cause du coût du transport.

Le360 est allé à la rencontre des habitants de Casablanca, qui n’ont pas manqué d’exprimer leur colère face à cette nouvelle augmentation. «Je ne suis vraiment pas d’accord avec cette nouvelle hausse, c’est beaucoup trop. Nous avons beaucoup de mal à nous en sortir avec les tarifs actuels», témoigne un usager de la route interrogé ce matin.

Et d’ajouter: «J’avais l’habitude de dépenser 150 dirhams par semaine en carburant, désormais c’est le double, soit 300 dirhams. J’aimerais bien que les prix redeviennent comme avant, entre 8 et 10 dirhams. Si j’en avais la possibilité, je prendrais les transports en commun. Je vois beaucoup de jeunes qui utilisent les trottinettes électriques aussi».

Même son de cloche chez un autre automobiliste, qui espère que le prix du diesel redescende à nouveau sous la barre des 12 dirhams le litre. «Le prix du diesel est beaucoup trop élevé. J’ai été surpris de voir le prix affiché de 15,63 dirhams ce matin. Nous savons que le prix à la pompe est corrélé au cours du pétrole sur le marché international, mais un prix correct, et à la portée de tout le monde, devrait osciller entre 10 et 12 dirhams», souligne un autre automobiliste.

«Quand il y a une baisse des prix, ça ne dépasse pas les 30 ou 50 centimes, mais quand il faut augmenter ça dépasse 1,50 dirham, c’est beaucoup trop. Un consommateur normal ne peut pas suivre ce rythme. Je ne me déplace pas beaucoup et pourtant je dépense jusqu’à 1.000 dirhams par mois en carburant. Je pense que c’est encore plus difficile pour les gens qui ont chaque jour besoin de leur voiture pour travailler», regrette le troisième automobiliste rencontré ce matin.

Cet interlocuteur espère ainsi une intervention de l’Etat pour plafonner les prix des carburants à la pompe aux alentours de 9 dirhams afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

Dans le détail, le prix du diesel affiché ce matin à Casablanca est de 15,54 dirhams chez Afriquia, 15,65 dirhams chez TotalEnergies. Il est de 15,63 dirhams dans les stations-service Shell, 15,61 dirhams chez Winxo, 15,59 dirhams du côté de Shell et 15,61 dirhams chez Ola Energy.

Le prix du litre d’essence affiché ce matin dans la métropole est de 14,71 dirhams chez Afriquia, 14,81 dirhams chez Ola Energy, 14,80 dirhams dans les stations Winxo, 14,97 dirhams chez Shell, 14,73 dirhams dans les stations Ziz et 14,89 dirhams dans les stations-service TotalEnergies.