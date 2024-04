Chefchaouen: Ras El Ma se dote d’un parking multi-étages

Bonne nouvelle pour les visiteurs de Ras El Ma, principal accès à la ville de Chefcahouen. Un parking à trois étages a été inauguré la semaine dernière. Un budget de 40 millions de dirhams a été mobilisé pour aménager cette infrastructure qui se veut une réponse aux problèmes de stationnement récurrents dans le centre-ville.

Situé à l’entrée de la médina, ce parking dispose d’une capacité de 238 places et se dote de nombre d’équipements modernes, dont une série de caméras de surveillance, assurant un haut niveau de sécurité. Selon Nouh Brouhou, chargé de projet à l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), cette construction est le fruit d’une collaboration étroite entre l’APDN, le ministère de l’Intérieur, la province et la commune de Chefchaouen.

Le parking s’étend sur une superficie de 2.700 m2 et vise à améliorer les conditions de circulation, et à renforcer les services et les infrastructures de base mis à la disposition de la population locale. Il comprend également un complexe commercial de 26 espaces, trois cafés, un espace de jeux pour enfants et un terrain sportif de proximité, indique Nouh Brouhou.

Lire aussi : Infrastructures: un parking souterrain géant au cœur de Casablanca

«Il va non seulement aider à réduire la congestion routière, notamment lors des heures de pointe, mais aussi réduire le temps que les conducteurs passent à chercher une place de stationnement. Cette amélioration de la circulation devrait avoir un impact positif sur l’activité touristique, un secteur vital pour l’économie locale», souligne Mohamed Sefiani, président du Conseil communal de Chefchaouen.

Avec l’entrée en service de cette nouvelle infrastructure, Chefchaouen espère accueillir ses visiteurs dans un cadre plus serein et mieux organisé, tout en préservant son charme, conclut le responsable.