Chefchaouen: nouvelle agence et nouveau process dans la culture de cannabis

La stratégie mise en place par les autorités compétentes dans le domaine de la culture, de la production, de la fabrication, de la transformation, de la commercialisation et de l’exportation du cannabis légalisé se concrétise sur le terrain.

Dans ce cadre, le directeur général de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, Mohamed El Guerrouj, vient d’effectuer des visites de terrain dans les zones autorisées pour la production du cannabis dans la province de Chefchaouen et de s’enquérir de l’état d’avancement de l’opération de régulation et d’accompagnement des agriculteurs et des coopératives disposant d’autorisations ou celles ayant formulé le désir de les obtenir.

Le déplacement du directeur de l’Agence dans la région a également pour objectif «le soutien des opérateurs et des agriculteurs en vue de réaliser les objectifs fixés dans ce sens par le gouvernement», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 15 et 16 juillet.

Lors de cette tournée dans la région, indique le quotidien, «le directeur général de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, Mohamed El Guerrouj, et le gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane, ont procédé à l’ouverture du siège de la direction provinciale de l’Agence dans la province».

L’ouverture de ce siège, poursuit la même source, «s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de proximité et l’accompagnement des agriculteurs autorisés et ceux qui le désirent par la suite pour exercer leurs activités de production du cannabis légalisé et le suivi de toutes les opérations».

La même source souligne que «la légalisation de la culture du cannabis légalisé dans la province permettra la préservation de la nappe phréatique et de barrer la route aux réseaux qui recourent aux graines de cannabis de type «Kartika» qui consomme énormément d’eau».

Dans le même sillage, rappelle le quotidien, la culture et la production du cannabis légalisé est orientée à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles.