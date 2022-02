© Copyright : Said Kadry / Le360 (capture image vidéo)

La cérémonie de lancement du projet de construction du parking multi-étages à Ras El Maa, l'un des principaux accès à la médina de Chefchaouen, a eu lieu jeudi 17 février 2022. Reportage.

Ce projet, doté d’une enveloppe budgétaire de 36 millions de dirhams, consiste en la construction d'un parking de trois étages offrant à terme une capacité de stationnement de 231 places, ainsi qu'une accessibilité optimale adaptée aux véhicules touristiques.

Approché par Le360, l'ingénieur chargé de mission à la direction de coordination territoriale de l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), a fait savoir que ce projet, fruit d'un projet de convention de partenariat liant l'APDN à la province de Chefchaouen et la commune de Chefchaouen, vise à améliorer les conditions de vie de la population locale, à renforcer les services et infrastructures de base et à réaliser un développement intégré, équilibré et global dans cette province.

Ce projet, qui s'étend sur une superficie de 2.700 m2 et est situé à l'entrée de la médina, prévoit également l'aménagement d'un espace commercial composé de 28 locaux destinés à la commercialisation et à la promotion des produits locaux, un espace de jeux pour les enfants, ainsi qu'un terrain de proximité gazonné offrant aux jeunes des quartiers limitrophes un espace agréable pour l'activité sportive, comme l'indique le communiqué de l'Agence pour la promotion et le développement du Nord, publié à l'occasion.