Kiosque360. A Chefchaouen, un programme sera lancé pour faire de la ville une niche à forte valeur ajoutée. Un projet doté d’un investissement de près de 450 millions de dirhams qui permettra de redynamiser la perle bleue, durement impactée par la crise engendrée par la pandémie de Covid-19. Explications.

Chefchaouen va se refaire une beauté. En effet, un programme de réhabilitation a été mis sur pied pour contribuer à l’embellissement et au rayonnement de la ville en tant que destination de choix, aussi bien pour les touristes nationaux qu’internationaux, tout en préservant l'aspect andalou qui la distingue, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 18 octobre. Doté d’un investissement global de près de 450 millions de dirhams, ce plan prévoit notamment de créer de nouvelles infrastructures et d’entretenir celles existantes dans le cadre de l’ambitieux programme de réhabilitation de la ville.

Concrètement, ce programme est construit autour de 14 axes. Outre la réhabilitation et l’entretien des espaces verts et des sites naturels de Chefchaouen, ce plan prévoit la réhabilitation des voiries et des espaces publics, ainsi que la rénovation et l’entretien du réseau d’éclairage public sur le territoire urbain. Il est aussi question de la réhabilitation et la mise en état des places publiques et du mur du cimetière de Moulay Ali Ben Rachid, qui a suscité l’indignation au vu de son état de dégradation et d’abandon.

Il s’agit également de créer des parkings souterrains modernes et des passages pour piétons dans l’ancienne médina, qui regorge de sites touristiques et historiques tels que la célèbre place Outa Hammam ou encore la casbah avec ses luxuriants jardins, ajoute le journal qui précise que ce programme de réhabilitation a été au centre des débats de l’une des premières réunions entre les responsables et les autorités, à l’issue des élections communales du 8 septembre.