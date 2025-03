Casablanca: une mystérieuse mousse polluante dans le quartier Bernoussi

Les services de l’Arrondissement communal de Sidi Bernoussi, la commune urbaine de Casablanca et la Société Régionale Multiservices Casablanca-Settat ainsi que des services externes au niveau de la préfecture des arrondissements de Sidi Bernoussi à Casablanca, demeurent mobilisés en vue de trouver une explication, découvrir l’origine et déterminer les causes d’une mousse mystérieuse et indésirable, se dégageant des réseaux d’assainissement liquide.

Dans une déclaration au quotidien Assabah, qui aborde ce sujet dans son édition du jeudi 13 mars, «le président du conseil de l’Arrondissement communal de Sidi Bernoussi, Said Sabri a indiqué que son arrondissement «suit de près la situation en coordination avec l’entreprise qui gère le secteur dans le cadre de la gestion déléguée».

«Les investigations menées par les autorités compétentes sous la supervision de la préfecture de Sid Bernoussi n’écarteraient aucune hypothèse et se poursuivent en vue de déterminer l’origine de cette mousse énigmatique», a-t-il précisé.

Ahmed Afilal, vice-président de la mairie de Casablanca, chargé du secteur de la propreté et de l’assainissement liquide, a précisé au quotidien que «ce phénomène commence à inquiéter ces derniers mois», car il présente «des dangers sur la vie des citoyens et l’environnement au niveau du littoral».

En attendant les résultats des enquêtes ouvertes par les autorités compétentes en vue de prendre les décisions qui s’imposent, cette mousse mystérieuse continue de polluer l’atmosphère au niveau de Sidi Bernoussi et Aïn Harrouda.