Casablanca: un drôle de pain envoie 30 personnes aux urgences

Les urgences de l’hôpital Ben M’sik à Casablanca ont connu une affluence peu commune dans la nuit de mercredi à jeudi. En cause: des dizaines de personnes victimes d’intoxication alimentaire, après avoir vraisemblablement consommé le «pain magique» vendu par un des snacks du quartier Sbata.

Al Akhbar, qui rapporte les détails de cette affaire dans son édition du vendredi 6 septembre, explique que des familles entières se sont retrouvées à l’hôpital, victimes des mêmes symptômes, à savoir forte diarrhée, fièvre, nausées et maux de ventre. D’après la publication, une quinzaine de personnes se sont rapidement rétablies, tandis que de nombreux patients ont dû être pris en charge par les services hospitaliers, sans toutefois qu’aucun d’entre eux n’ait été placé en soins intensifs, contrairement à certaines rumeurs.

Probablement en cause, «le pain magique», un sandwich très apprécié dans les quartiers populaires de la métropole, principalement composé de pommes de terre et d’œufs et vendu à partir de 6 dirhams. La publication cite un snack ayant récemment ouvert dans le quartier Sbata.

C’est en tous les cas ce que devra confirmer l’enquête ouverte par les services compétents. A cet effet, le quotidien explique que les services de police, y compris les éléments de la police scientifique, se sont rapidement rendus à l’hôpital de Ben M’sik afin de commencer leur enquête.

En attendant les résultats, Al Akhbar ne manque pas de rappeler que les cas d’intoxications alimentaires ont tendance à se multiplier dans la métropole. Pour le journal, cela est principalement dû à la prolifération des «snacks ambulants» qui utilisent des produits dont la provenance est intraçable. C’est pourquoi la publication lance un appel à la police administrative de Casablanca afin qu’elle effectue les contrôles nécessaires dans ce type de commerce.