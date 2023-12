Casablanca: suspension pour 3 semaines de l’accès à l’autoroute à destination de Mohammedia depuis deux échangeurs de la ville

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute de contournement de Casablanca qu’elle procédera à la réalisation des dernières couches de la chaussée sur la section autoroutière entre l’échangeur de Casablanca-centre (Médiouna) et l’échangeur de Casa-port dans le cadre du projet de triplement de l’autoroute de contournement de Casablanca.

Par conséquent, l’accès à l’autoroute depuis les échangeurs de Casablanca-centre et l’échangeur de Casa-port, à destination de Mohammedia, sera suspendu momentanément, pendant les heures de pointe, de 8H00 à 10H00 et de 17H00 à 20H00, à partir de ce jeudi 7 décembre et pour une durée de 3 semaines.

L’accès à l’autoroute via les autres échangeurs ne connaîtra en revanche aucune perturbation.

Pour gérer au mieux la circulation sur les voies, Autoroutes du Maroc procédera à l’installation des dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés, et réduire autant que possible la gêne occasionnée par ces travaux qui visent à renforcer davantage la sécurité et la fluidité sur les parcours autoroutiers.