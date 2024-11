Casablanca: l’ouverture du Parc zoologique de Aïn Sebaa programmée pour juin 2025

Réuni en session extraordinaire le jeudi 28 novembre, le Conseil communal de Casablanca a approuvé le projet de contrat de gestion déléguée du Parc zoologique de Aïn Sebaa. Nabila Rmili, maire de la ville, a déclaré à cette occasion que le Conseil ambitionnait de l’ouvrir au mois de juin 2025, après l’approbation du cahier des charges relatif à sa gestion.

La maire a précisé que le conseil communal avait envisagé trois options pour rouvrir ce parc zoologique, fermé depuis 2008 pour réaménagement: confier sa gestion aux services de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), le louer à un opérateur privé, ou faire appel à une entreprise pour sa gestion déléguée, tout en faisant supporter l’éventuel déficit financier par la ville. C’est cette dernière solution qui a été finalement retenue.

On s’en doute, le fonctionnement du zoo casablancais nécessitera un budget conséquent. Un montant de 50 millions de dirhams sera dédié à l’acquisition des animaux, tandis que 20 millions de dirhams seront alloués à la sécurisation du parc et à l’entretien de ses infrastructures.

Selon le projet de contrat de gestion déléguée, dont Le360 détient une copie, le prix du ticket d’entrée sera fixé à 80 dirhams pour les adultes et 50 dirhams pour les enfants. «Nous aurions aimé ouvrir ce parc gratuitement aux visiteurs, mais nous devions impérativement préserver les équilibres financiers», a expliqué Nabila Rmili.

Lire aussi : Casablanca: en attendant son ouverture, le Parc zoologique de Aïn Sebâa dévoile ses tarifs

Comme le confie la maire, la conception des lieux s’est inspirée d’un zoo de Valence, en Espagne, et sa réalisation a reposé sur une coopération entre des entreprises marocaines et espagnoles. D’une superficie totale de 13 hectares, le Parc zoologique de Aïn Sebaa consacrera 10 hectares à l’hébergement d’environ 45 espèces animales et 3 hectares aux installations de divertissement.

L’ensemble sera structuré en trois zones géographiques représentant l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, et parmi les équipements, on trouvera notamment une ferme pédagogique, une clinique vétérinaire, deux espaces de pique-nique, un restaurant, ainsi qu’une boutique de merchandising et plusieurs kiosques.

Le réaménagement du Parc zoologique de Aïn Sebaa a mobilisé une enveloppe budgétaire de 250 millions de dirhams, financés à hauteur de 130 millions de dirhams par le ministère de l’Intérieur, 80 millions par le conseil communal de Casablanca, et 40 millions par le conseil régional de Casablanca-Settat.