Casablanca: l’arrondissement de Maârif introduit la légalisation électronique des signatures et des copies conformes

Le projet de légalisation électronique des signatures prend enfin corps à Casablanca, précisément au niveau de l’arrondissement du Maârif. Fini les longues files d’attente qui mettaient à rude épreuve la patience des citoyens: désormais, pour faire légaliser une signature ou des copies conformes de documents, un simple clic suffira. Un petit miracle permis par la mise en ligne de la plateforme wraqi.ma.

Cette nouveauté est inaugurée à l’annexe administrative Yacoub El Mansour, dans le district urbain de Maârif à Casablanca. Bien plus qu’un simple service, l’initiative s’inscrit dans une démarche globale de simplification des procédures administratives, avec pour ambition de généraliser cette solution numérique à l’ensemble des communes du Royaume.

«Cette solution s’inscrit dans la politique nationale du Maroc Digital 2030, qui vise à simplifier les démarches administratives pour les citoyens. Grâce à cette plateforme, nos concitoyens pourront réaliser leurs formalités en ligne, à tout moment et en tout lieu, que ce soit au Maroc ou à l’étranger», explique Abdessadek Morchid, président du conseil de l’arrondissement de Maârif.

La liste des documents pouvant être légalisés électroniquement est longue et variée: attestations de domiciliation, actes d’engagement, accords sur le divorce consensuel, contrats de bail, contrats de vente, démissions, etc. Bientôt, même les déclarations sur l’honneur, les déclarations de perte et les procurations pourront être effectuées en ligne sur la plateforme wraqi.ma.

Concernant les étapes du processus, lors de votre arrivée devant le guichet électronique, il vous sera demandé de présenter votre carte d’identité nationale. L’agent chargé de la légalisation entrera alors vos coordonnées sur la plateforme en scannant votre pièce d’identité pour enregistrer vos informations dans le système. Plusieurs options sont proposées pour vérifier votre identité: signature manuscrite numérisée, empreinte digitale ou reconnaissance faciale.

Un code de confirmation est ensuite envoyé à l’adresse e-mail ou au numéro de téléphone que vous avez renseigné. Vous devrez saisir ce code pour activer votre compte et finaliser votre inscription. Et le tour est joué!

Cette nouvelle étape dans la digitalisation des services publics est une véritable bouffée d’air frais pour les citoyens, souvent confrontés à des emplois du temps chargés. Elle représente également un tournant dans la relation entre les administrations marocaines et les usagers, avec un objectif clair: efficacité, simplicité et modernité.