La stratégie digitale du Maroc dévoilée

Avec un budget de 11 milliards de dirhams entre 2024 et 2026, la ststratégie Digital Morocco 2030 repose sur plusieurs axes: la création d’emplois, la digitalisation des services publics, le soutien à l’écosystème des startups, ainsi que le déploiement de la 5G.

La stratégie Digital Morocco 2030 voit le jour. Elle a été dévoilée mercredi, indique le magazine Finances News Hebdo. Avec un budget de 11 milliards de dirhams entre 2024 et 2026, cette stratégie repose sur plusieurs axes: la création d’emplois, la digitalisation des services publics, le soutien à l’écosystème des startups, ainsi que le déploiement de la 5G.

L’objectif est de générer 240.000 emplois directs dans le secteur numérique à l’horizon 2030, avec 100.000 jeunes formés chaque année. «Ce chiffre inclut 50.000 reconversions professionnelles pour préparer les talents locaux aux métiers numériques. Ce programme de formation massif représente une nette progression par rapport aux 14.000 jeunes formés en 2022, le gouvernement prévoyant de tripler ce chiffre d’ici 2027», lit-on.

La stratégie met également un accent particulier sur la dynamisation de l’économie numérique. Parmi les principaux objectifs figure l’augmentation des revenus d’exportation numérique, qui devraient passer de 17,9 milliards de dirhams en 2023 à 40 milliards de dirhams d’ici 2030. Cela passe par l’expansion de l’outsourcing, la création de 3.000 startups d’ici 2030. Également espérées, des levées de fonds atteignant 7 milliards de dirhams d’ici 2030 et l’émergence de 1 à 2 licornes d’ici 2030.

Un autre axe essentiel de Digital Morocco 2030 est la digitalisation des services publics. «Le gouvernement ambitionne de faire passer le Maroc du 100e au 50e rang mondial dans l’indice des services en ligne d’ici 2030», lit-on encore.

Des réformes sont prévues dans plusieurs secteurs clés, notamment la santé avec l’accélération de la télémédecine et l’amélioration des infrastructures numériques dans les hôpitaux, l’éducation avec une priorité sur l’enseignement à distance et la formation numérique des enseignants et la protection sociale, visant une meilleure accessibilité des services sociaux à travers des plateformes numériques unifiées.

Le déploiement de la 5G figure parmi les grands projets de cette stratégie. Le gouvernement prévoit une couverture 5G atteignant 70 % d’ici 2030. Parallèlement, 5,6 millions de foyers seront connectés à la fibre optique.

L’amélioration du réseau Internet à travers le pays, notamment dans 1.800 localités rurales, fait partie des priorités pour garantir que la transition numérique bénéficie à l’ensemble de la population. La mise en place d’un cloud souverain sera également prévue.