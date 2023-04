Casablanca: Lalla Asmae préside la cérémonie de lancement du programme national de dépistage néonatal de la surdité

Après avoir suivi une présentation sur le programme «NASMAA» et une autre sur le programme national de dépistage néonatal de la surdité, la princesse a présidé la cérémonie de signature d’un protocole d’entente et de deux conventions.

Le protocole d’entente est relatif à la prévention et la prise en charge précoce de la surdité chez les nouveau-nés de la région Casablanca-Settat, tandis que les deux conventions sont relatives respectivement au soutien financier et administratif des projets à vocation internationale de la Fondation Lalla Asmae pour enfants sourds et au remboursement partiel des implants cochléaires par l’assurance maladie.