Les obsèques du comédien Noureddine Bikr, figure de proue du théâtre et du petit écran au Maroc, ont eu lieu vendredi à Casablanca, dans un climat de recueillement et de grande émotion.

La dépouille de Noureddine Bikr, décédé à l'âge de 70 ans, a été inhumée au cimetière Chouhada après les prières d'Al-Asr et du mort, en présence des membres de la famille et des proches du défunt, aux côtés d'une pléiade d'artistes, acteurs, écrivains et hommes de médias.



Le Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques avait annoncé le décès de l'acteur et grand homme de théâtre Noureddine Bikr, qui s'est éteint vendredi matin à Casablanca, à l'âge de 70 ans, des suites d'une longue maladie.

Le défunt, natif de Casablanca, était une figure de proue du théâtre national. Parmi ses œuvres les plus mémorables, figurent les pièces de théâtre «Cherreh Melleh» et «Hab w Tben», qu'il a présentées avec la troupe «Masrah Al Hay» durant les années 1990.

Feu Noureddine Bikr est aussi célèbre pour les rôles qu'il a campés sur le petit écran dans des sitcoms et des séries télévisuelles tels que «Serb Lahmam» et «Zenkat Saâda», aux côtés d'autres éminents acteurs.