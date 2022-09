© Copyright : DR

Le monde des arts et de la culture est en deuil. L'acteur marocain Nourredine Bikr est décédé ce vendredi 2 septembre 2022 à Casablanca, à l'âge de 70 ans, après un long combat contre la maladie.

Cette fois-ci, l’information n’est pas une rumeur. Noureddine Bikr est décédé ce vendredi 2 septembre, à l’âge de 70 ans, des suites d’une longue maladie dans son domicile à Casablanca.

Depuis plus d’un an, l'acteur, qui a interprété plusieurs rôles à la télévision et au cinéma, faisait l’objet de plusieurs rumeurs sur son décès. La dernière datait de décembre 2021 et avait été immédiatement démentie par un journaliste qui lui avait rendu visite.

A la suite de ces multiples rumeurs, le ministre de la Culture, de la jeunesse et de la communication, Mehdi Bensaid avait annoncé que son département allait prendre en charge les frais médicaux de Nourredine Bikr.

Les ennuis de santé de ce membre fondateur de Masrah Al Hay avaient commencé en février 2017, lorsqu'il a été transféré à l’hopital militaire de Rabat suite à une crise de foie très sévère.

Bikr a commencé sa carrière sur les planches, au sein de la troupe de théâtre amateur Al Oukhouwa Al Arabia, dirigée par Abdeladim Chennaoui. Puis, en 1969, il a rejoint l’équipe de Tayeb Saddiki, qu’il ne cessera de considérer comme son maître. L'une de ses dernières apparitions a été dans le sitcom «Zankat Saada» diffusé sur 2M durant le ramadan dernier.