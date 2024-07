Canicule: des décès et un état d'alerte

Après la persistance d’informations contradictoires, la direction régionale de la santé (DRS) dans la région de Beni Mellal-Khénifra a officiellement confirmé le décès de 21 personnes causé par la vague de chaleur extrême qui s’abat sur le royaume depuis quelques jours.

Dans un communiqué, la DRS indique que le centre hospitalier régional de Beni Mellal a enregistré le 24 juillet «un total de 21 décès dont 4 survenus en dehors de l’hôpital et 17 au sein de l’hôpital», rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 26 juillet.

La majorité des personnes décédées étaient très âgées et souffraient de maladies chroniques. Leur état de santé s’est détérioré en raison de la forte hausse des températures. La DRS a exhorté tous les habitants de la région de Beni-Mellal-Khénifra à être vigilants et à éviter de s’exposer aux rayons du soleil; particulièrement pendant les périodes de pic.

Cette hausse record des températures pourrait se transformer en catastrophe sanitaire si les citoyens ne font pas preuve de prudence, surtout dans les régions situées à l’intérieur et au sud du pays. Face à cette situation, le ministère de la Santé a appelé les citoyens à prendre les précautions nécessaires, particulièrement pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Le département de Khalid Ait Taleb recommande aux citoyens de boire des quantités suffisantes et régulières d’eau pour éviter la déshydratation tout en veillant à se mouiller régulièrement le visage et les avant-bras.

Il est conseillé également, relaie Al Ahdath Al Maghribia, de ne pas sortir entre 10 heures du matin et 20 heures. Le ministère préconise, en outre, de rester dans des lieux couverts, d’éviter les activités physiques intenses et de maintenir la fraîcheur de la maison en fermant les fenêtres pendant la journée et en les ouvrant la nuit. Il conseille également de surveiller les symptômes comme l’augmentation de la température du corps, la décoloration de la peau, les nausées, les maux de tête, la sensation d’une soif intense, voire une perte de conscience.