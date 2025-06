Benslimane: des agents d’autorité arrêtés dans une affaire de trafic de drogue

Les enquêtes de la brigade judiciaire de la Gendarmerie royale sur les récents démantèlements de réseaux de drogue opérant dans les forêts de Benslimane ont révélé l’implication de fonctionnaires de l’autorité locale, de la gendarmerie et de la police au sein de ces réseaux.

Il s’agit, selon le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 21 et 22 juin, d’un agent d’autorité rattaché à la commune d’Aïn Tizgha, de deux gendarmes du centre territorial de Benslimane, ainsi que de quatre policiers en poste dans la même ville.

«Le point commun de ces arrestations est leur complicité présumée dans les activités criminelles des barons et trafiquants de drogue appréhendés entre avril et mai derniers dans les forêts de Benslimane», d’après les sources du quotidien.

Ces arrestations, poursuit le quotidien, ont eu lieu lors d’opérations sécuritaires ciblées supervisées par la Gendarmerie royale relevant de Settat et de Benslimane en coordination avec les services de Rabat.

Parallèlement, poursuit le quotidien, «les services de la police judiciaire du district de Benslimane, en collaboration avec la BNPJ, ont réussi à appréhender des fonctionnaires de police soupçonnés d’avoir collaboré avec des trafiquants dans la région».

Selon les mêmes sources, l’agent d’autorité de la commune de Tizgha et les deux gendarmes, âgés d’une cinquantaine d’années et en service au centre territorial de la ville, ont été déférés, il y a deux jours, devant le parquet compétent en matière de crimes financiers à Casablanca. Ils ont par la suite été présentés devant le juge d’instruction, qui a ordonné leur placement en détention préventive. Les mis en cause font face à des accusations graves: trafic de drogue, facilitation du transport et de la commercialisation de stupéfiants, couverture de criminels et corruption, précise Al Akhbar.

Les suspects doivent encore faire l’objet d’enquêtes approfondies et de confrontations avec les trafiquants arrêtés.

Lors des interrogatoires, les expertises techniques menées sur les téléphones des personnes arrêtées, y compris ceux des fonctionnaires, ont mis en lumière des informations extrêmement graves. Celles-ci révèlent que les fonctionnaires auraient facilité les activités criminelles des trafiquants et fait preuve de complaisance en échange de pots-de-vin et d’avantages accordés aux gendarmes et policiers de la région, relève le quotidien.

Cette année, souligne Al Akhbar, plusieurs opérations ont été menées dans cette zone à forte densité forestière. Ces opérations ont permis l’arrestation d’environ 15 personnes et la saisie de véhicules, de motos, d’armes blanches, d’argent et de téléphones portables.