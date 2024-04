Baisse des températures et averses: ce que nous réserve la météo ces prochains jours

Après un épisode de chaleur digne d’un été précoce, un air plus frais s’apprête à couvrir le Maroc. Le fameux «chergui» qui avait fait grimper le mercure va céder sa place à une dépression atmosphérique annonciatrice d’une baisse des températures et de quelques séquences pluvieuses.

Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), une tendance à la baisse des températures est prévue, ces jeudi et vendredi, avec cependant la persistance d’un temps relativement chaud dans le Sud et le Sud-Est. Mais dès ce week-end, le décor changera avec l’arrivée de nuages qui promettent des averses ici et là, parfois orageuses.

La DGM signale que «des changements significatifs sont attendus avec l’approche d’une dépression atmosphérique associée à des masses d’air en altitude. Cela favorisera la formation de nuages instables, donnant parfois des averses orageuses sur les régions du Haut et Moyen Atlas, du Rif, sur le littoral méditerranéen, les versants est et sud-est, ainsi que sur certaines régions nord-ouest du pays. Les températures connaîtront une baisse sensible, retrouvant ainsi leurs niveaux saisonniers».

Lire aussi : Laâyoune: face à la canicule, les habitants trouvent clémence à la plage de Foum El Oued

Le week-end s’annonce donc sous des auspices frais, avec un climat qui, bien que capricieux, ramène une certaine normalité après des jours inhabituellement chauds. Alors, si vous êtes dans les régions où il va pleuvoir, préparez-vous à troquer les t-shirts contre une petite laine, un bon livre et une tasse de thé au chaud.