Le tabagisme est à l'origine de 4.227 nouveaux cas annuels de cancer du poumon au Maroc et la cause de 12.800 décès prématurés, selon des données communiquées, ce mardi 31 mai 2022, par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale sans tabac.

Selon les résultats de l’évaluation de l’impact épidémiologique et économique du tabagisme au Maroc réalisée en 2021, le tabac est responsable de 4.227 nouveaux cas annuels du cancer du poumon et de 74.000 cas prévalents de cardiopathie ischémique.

La mortalité liée au tabac s’élève à 12.800 décès prématurés. Quant au coût économique annuel du tabac au Maroc, il se chiffre à plus de 5 milliards de dirhams, représentant ainsi 8,5% des dépenses totales de santé et 0,45% du PIB.

Il se répartit entre le coût direct médical (60,9%), celui de la mortalité (33%) et de la perte de productivité liée à la morbidité (6,1%), indique le ministère de la Santé et de la Protection sociale dans un communiqué relayé à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac qui coïncide avec le 31 mai 2022 sous le thème «Arrêtons le tabac pour notre santé et pour la santé de notre environnement».

A cette occasion, le ministère de la Santé lance, du 31 mai au 21 juin 2022, une campagne nationale, dans le but d’une part de sensibiliser la population sur les dangers du tabagisme et de renforcer le plaidoyer autour de cette problématique, d’autre part sensibiliser aussi sur son impact sur notre environnement.

Le tabac est la principale cause de décès et de maladies évitables. La prévalence du tabagisme au Maroc est de 13,4% chez les adultes âgés de plus de 18 ans, dont 26,9% des hommes et 0,4% des femmes. Quant à la prévalence du tabagisme auprès des élèves âgés de 13 à 15 ans, elle est de 6% et environ 35,6% de la population est exposée au tabagisme passif dans les lieux publics et professionnels.