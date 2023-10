Au cœur de la fosse de 60 mètres de profondeur apparue dans la région d’El Jadida

Nous sommes dans la commune rurale de Zaouiat Lakouacem, dans les environs d’Oulad Frej, près d’El Jadida. Dans cette localité où s’étendent de vastes paysages agricoles, la quiétude des habitants a été interrompue il y a quelques jours par un phénomène aussi insolite que mystérieux: le 28 septembre dernier, une partie d’un terrain agricole s’est totalement effondrée, créant une fosse de plus de 15 mètres de diamètre et environ 60 mètres de profondeur. Pire, son périmètre ne cesse de s’élargir, créant une atmosphère d’effroi parmi la population.

«Une fois que nous avons été informés, nous avons appelé les autorités locales, qui ont installé un grillage de protection autour de la fosse. Mais celle-ci ne cesse de s’élargir jour après jour. Et comme vous le voyez, ce grillage est très facile à enlever», s’alarme Rdad El Falahi, propriétaire du terrain agricole concerné, et dont le domicile se trouve à 300 mètres de cette fosse. «Aujourd’hui, je ne peux plus quitter cet endroit, car j’ai peur que mes enfants ou ceux du village viennent jouer à côté de la fosse. Cette fosse met également en danger le bétail», ajoute-t-il.

Alors que la campagne agricole devrait commencer dans quelques jours, Rdad El Falahi est inquiet. «Chaque année, je laboure cette terre. Je vois ce phénomène pour la première fois de ma vie. Malheureusement, cette saison, je ne pourrai pas le faire. Aucun tracteur ou engin ne peut s’aventurer à la labourer. J’appelle les autorités concernées à trouver une solution ou à combler cette fosse qui met en danger la sécurité des habitants et des animaux du douar».

Lire aussi : Séisme: des géologues expliquent l’apparition de nouvelles sources d’eau

Que s’est-il passé en réalité? Comment s’explique l’apparition soudaine de cette immense excavation? Interrogé par Le360, Kamal Agharroud, géologue et chercheur, révèle que nous sommes en présence de l’effondrement d’une doline. Un phénomène «on ne peut plus naturel, et qui n’a rien d’exceptionnel», connu dans la plaine du Sahel des Doukkala, sur la marge atlantique entre Casablanca et Safi, rassure notre interlocuteur. Un tel phénomène s’est déjà produit dans les localités de Tnine Gharbiya en 2011, de Bni Hlal en 2016 et de Moul Bergui en 2014.

Concrètement, une doline se forme lorsque de l’eau acide souterraine dissout lentement des roches solubles (comme les calcaires, le gypse, le grès ou le sel), créant une dépression allant de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres.

La formation d’une doline est plus fréquente dans les terrains érodables, lorsque les eaux souterraines s’infiltrent dans les fissures et s’accumulent sous la surface, elles érodent ces roches et entraînent la formation de grottes et d’autres cavités, explique Kamal Agharroud.

Lire aussi : 10ème Conférence internationale des géoparcs de l’UNESCO: Marrakech ouvre le bal

Contacté également par Le360, Lahcen Asebriy, géologue et expert en sismotectonique, fait savoir que «la surface et la profondeur des dolines varient selon la nature et l’effet des forces érosives naturelles de l’eau. Celle qui s’est formée dans les environs d’Oulad Frej a été amplifiée par les écoulements d’eaux souterraines. Ces eaux peuvent apparaître à la surface, comme elles peuvent rester cachées sous une couche d’argile rouge, comme dans ce cas-là».

Selon l’expert, «cet effondrement peut survenir suite à des pluies abondantes qui engorgent les argiles rouges au-dessus de ces trous, ou encore suite à des secousses sismiques qui favorisent le craquement de la couche d’argile supérieure, qui tombe ensuite au fond du gouffre».

Alors, quelles sont les solutions envisageables pour solutionner ou prévenir l’apparition de ces gigantesques gouffres? Selon Kamal Agharroud, il existe des mesures de prévention qui peuvent minimiser ce genre de risques, comme «la réalisation des études géotechniques pour évaluer la stabilité du sol, la surveillance des zones à risques ou encore à travers la planification de l’occupation des sols».