Alerte météo. Vague de chaleur, fortes rafales de vent et averses localement orageuses attendues ces lundi et mardi dans plusieurs provinces du Maroc

Des températures oscillant entre 44 et 49 °C sont attendues lundi et mardi (7 et 8 août) dans les provinces de Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Khouribga, Khénifra, Settat et El Kelaa des Sraghna, Ouezzane, Taounate, Moulay Yacoub, Sidi Kacem et l’Est de Larache, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance «Rouge».

Le mercure devrait afficher des températures oscillant entre 45 et 48 °C dans les provinces de Tata, Zagora, Assa-Zag et l’est d’Es-semara, entre 42 et 46°C à Sidi Slimane, Khemisset, Meknès, Fès, Taza, Rehamna, Marrakech, Taroudant, Errachidia et l’est de Guelmim et entre 38 et 43°C à Kénitra, El Hajeb, Sefrou, Ifrane, Azilal, Al Haouz, Boulemane, Benslimane, Jerada, Figuig et l’intérieur de Chefchaouen, Al Hoceima et Ouarzazate, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau vigilance «Orange».

De fortes rafales de vent, d’une vitesse de 70 à 80 km/h, seront quant à elles attendues durant ces deux jours à Tanger-Assilah, Fahs-Anjra et à l’ouest de Tétouan, a-t-on ajouté de même source. Les villes de Khouribga, Azilal et Fquih Ben Salah connaîtront pour leur part de fortes averses localement orageuses (20 à 30 mm) ce lundi 7 août, ajoute la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau vigilance «Orange».