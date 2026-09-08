Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses mardi et mercredi

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 46 °C concernera, mardi et mercredi, les provinces de Tata, Es-Semara, Assa-Zag, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Des températures comprises entre 38 et 42 °C seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces de Guelmim, Laâyoune, Taroudant, Tan-Tan et Tarfaya, ajoute la DGM.

La même vague de chaleur (38-42 °C) est prévue mardi dans les provinces de Chtouka-Ait Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Chichaoua, El Kelâa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Khémisset, Fquih Ben Salah, Safi, Settat, Inezgane-Ait Melloul, Benslimane, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Berrechid, Youssoufia, Essaouira, El Jadida et Sidi Bennour.

Par ailleurs, des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafale de vent sous orages (30 à 40 mm) seront enregistrées, mardi de 13H00 à 23H00, dans les provinces d’Al Haouz, Tinghir, Taroudant, Ouarzazate, Boulemane, Midelt, Béni Mellal, Azilal, Figuig, Guercif, Khénifra et Ifrane.