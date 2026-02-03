Société

Alerte météo. Fortes pluies parfois orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021.

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq.. Fadel Senna / AFP

De fortes pluies parfois orageuses, des chutes de neige à partir de 1.600 m et de fortes rafales de vent sont prévues, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/02/2026 à 13h55

De fortes pluies parfois orageuses (100 à 150 mm) sont attendues, de mardi à 12h00 à mercredi à 23h00 à Chefchaouen et Tétouan, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

Le même phénomène (60-100 mm) devrait toucher, durant la même période, les provinces de M’Diq-Fnideq, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Fahs-Anjra, Al Hoceima et Taounate, ainsi que les provinces de Khénifra et Ifrane (30-40 mm) mardi de 12h00 à 23h00, et les provinces de Kénitra et Taza (35-50 mm) de mardi à 16h00 à mercredi à 12h00, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Lire aussi : De 1.482 à 3.204 millions de m³ en trois mois: comment les réserves du barrage Al Wahda ont grimpé jusqu’aux déversements

Par ailleurs, des chutes de neige (10-30 cm) à partir de 1.600 m sont attendues de mardi (12h00) à mercredi (09h00) dans les provinces de Sefrou, Boulemane, Taza, Guercif, Ifrane, Midelt et Béni Mellal.

Aussi, de fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) sont prévues mardi de 12h00 à 23h00 dans les provinces de Boulemane, Taza, Sefrou, Ifrane, Tinghir, Figuig, Jerada, Tata, Ouarzazate et Midelt.

Le même phénomène (75 à 90 km/h) est prévu de mardi à 20h00 à mercredi à 23h00 dans les provinces de M’Diq-Fnideq, Tétouan, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taza, Taounate, Guercif, Al Hoceima, Moulay Yaacoub, Sefrou, Fès, Boulemane, Midelt, Ifrane, El Hajeb, Meknès, Khemisset, Taourirt, Oujda-Angad, Nador, Jerada, Figuig, Driouch, Berkane, Sidi Slimane, Kénitra, Sidi Kacem, Tnghir, Ouarzazate et Tata.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/02/2026 à 13h55
#Pluie#DGM#Alerte météo

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Le retour de la pluie au Maroc: le climatologue Mohammed Said Karrouk décrypte les dérèglements climatiques et la fragilité des infrastructures

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Pluie et neige, un tournant pour la campagne agricole à Oujda-Angad

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Salé: la pluie ne décourage pas les promeneurs du week-end

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Laâyoune: les dernières précipitations relancent le commerce de l’eau de pluie

Articles les plus lus

1
De 1.482 à 3.204 millions de m³ en trois mois: comment les réserves du barrage Al Wahda ont grimpé jusqu’aux déversements
2
Crise France-Algérie: pourquoi le Sahara est, soudain, devenu un non-sujet
3
Nouveau camouflet pour le régime d’Alger: la justice espagnole refuse d’extrader un sénateur harrag
4
Ksar El Kébir: ordre d’évacuation immédiate des zones inondables
5
L’Algérie cessera-t-elle d’exporter des hydrocarbures en 2040?
6
Ghar Djebilet, la mine miracle ou l’art de transformer un fiasco annoncé en épopée
7
Infrastructures gazières: le gouvernement suspend l’appel d’offres du terminal GNL de Nador West Med
8
Trafic en hausse de 13,3%, Tanger Med consolide son rôle de hub euro-africain
Revues de presse

Voir plus