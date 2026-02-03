Alerte météo. Fortes pluies parfois orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq.. Fadel Senna / AFP

De fortes pluies parfois orageuses (100 à 150 mm) sont attendues, de mardi à 12h00 à mercredi à 23h00 à Chefchaouen et Tétouan, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

Le même phénomène (60-100 mm) devrait toucher, durant la même période, les provinces de M’Diq-Fnideq, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Fahs-Anjra, Al Hoceima et Taounate, ainsi que les provinces de Khénifra et Ifrane (30-40 mm) mardi de 12h00 à 23h00, et les provinces de Kénitra et Taza (35-50 mm) de mardi à 16h00 à mercredi à 12h00, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, des chutes de neige (10-30 cm) à partir de 1.600 m sont attendues de mardi (12h00) à mercredi (09h00) dans les provinces de Sefrou, Boulemane, Taza, Guercif, Ifrane, Midelt et Béni Mellal.

Aussi, de fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) sont prévues mardi de 12h00 à 23h00 dans les provinces de Boulemane, Taza, Sefrou, Ifrane, Tinghir, Figuig, Jerada, Tata, Ouarzazate et Midelt.

Le même phénomène (75 à 90 km/h) est prévu de mardi à 20h00 à mercredi à 23h00 dans les provinces de M’Diq-Fnideq, Tétouan, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taza, Taounate, Guercif, Al Hoceima, Moulay Yaacoub, Sefrou, Fès, Boulemane, Midelt, Ifrane, El Hajeb, Meknès, Khemisset, Taourirt, Oujda-Angad, Nador, Jerada, Figuig, Driouch, Berkane, Sidi Slimane, Kénitra, Sidi Kacem, Tnghir, Ouarzazate et Tata.