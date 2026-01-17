Alerte météo. Chutes de neige et averses orageuses, de samedi à mardi, dans plusieurs provinces

Des chutes de neige à partir de 1.300 mètres d’altitude (50-90 cm), toucheront de samedi à 10H45 à lundi à 23H00 les provinces d’Al Haouz, Azilal et Ouarzazate, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Durant la même période, des chutes de neiges entre 30-50 cm sont attendues dans les provinces de Chichaoua, Midelt, Beni Mellal, Tinghir, Ifrane, Khénifra, Sefrou, Boulemane, Al Hoceima, Guercif, Taza et Taroudant.

Des chutes de neige à partir de 1.200 m sont prévues, durant la même période, dans les provinces de Driouch, Figuig, Jerada, Errachidia, Taourirt, El Hajeb, Chefchaouen, Chtouka Ait Baha et Tiznit.

De fortes pluies ou averses orageuses (30-50 mm) sont également prévues, de samedi à 22H à dimanche à 12H, dans les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Mdiq-Fnideq, Tétouan, Larache, Kénitra, Safi, Chtouka Ait Baha et Tiznit, et entre 25-35 mm dans les provinces de Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Benslimane, Casablanca, Mohammédia, Mediouna, Berrechid, Nouaceur, El Jadida, Sidi Bennour, Essaouira, Agadir Ida Outanane, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Khémisset, Youssoufia, Inezgane Ait Melloul et Sidi Ifni.

En outre, une vague de froid avec des températures comprises entre -9 et -3°C est attendue, de dimanche à mardi, dans les provinces de Tinghir, Al Haouz, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza, Ouarzazate, Taroudant, Chichaoua, Azilal, Beni Mellal, Ifrane et Khénifra.

Par ailleurs, de rafales de vent fortes (75-85 km/h) sont prévues, samedi de 10H45 à 17H, dans les provinces de Tiznit, Tata et Taroudant et de dimanche à 9H à 23H dans les provinces de Tata, Chtouka Ait Baha, Tiznit, Taroudant, Sidi Ifni, Tan-Tan, Guelmim, Assa-Zag, Tarfaya et Es-semara.