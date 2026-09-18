Alerte météo: averses orageuses, grêle et vagues de chaleur attendues ce week-end

De la pluie à Rabat, le 12 mars 2025.

Des averses orageuses avec grêle, temps chaud et de fortes rafales de vent sont attendus, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des averses orageuses avec grêle et rafales de vent sous orages (15-25 mm) sont attendues, vendredi de 12H00 à 23H00, dans les provinces de Tinghir, Errachidia, Midelt et Ouarzazate, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

Le même phénomène (30-40 mm) est prévu, samedi de 11H00 à 23H00, dans les provinces de Figuig, Jerada, Errachidia, Midelt, Boulemane et Tinghir, a poursuivi la même source.

Par ailleurs, un temps chaud avec des températures oscillant entre 38° et 40°C concernera, samedi et dimanche, les provinces de Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Khémisset.

De fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) concerneront, samedi et dimanche, les provinces de Tanger-Assilah et Fahs-Anjra.