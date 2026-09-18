Société

Alerte météo: averses orageuses, grêle et vagues de chaleur attendues ce week-end

De la pluie à Rabat, le 12 mars 2025.

La Direction générale de la météorologie (DGM) annonce un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange prévoyant des averses orageuses accompagnées de grêle, un temps chaud avec des températures atteignant 40°C, ainsi que de fortes rafales de vent dans plusieurs provinces du Royaume, du vendredi à dimanche.

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/09/2026 à 10h50

Des averses orageuses avec grêle, temps chaud et de fortes rafales de vent sont attendus, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des averses orageuses avec grêle et rafales de vent sous orages (15-25 mm) sont attendues, vendredi de 12H00 à 23H00, dans les provinces de Tinghir, Errachidia, Midelt et Ouarzazate, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

Le même phénomène (30-40 mm) est prévu, samedi de 11H00 à 23H00, dans les provinces de Figuig, Jerada, Errachidia, Midelt, Boulemane et Tinghir, a poursuivi la même source.

Par ailleurs, un temps chaud avec des températures oscillant entre 38° et 40°C concernera, samedi et dimanche, les provinces de Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Khémisset.

De fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) concerneront, samedi et dimanche, les provinces de Tanger-Assilah et Fahs-Anjra.

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/09/2026 à 10h50
#Alerte météo#Vague de chaleur#DGM

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