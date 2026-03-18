Société

Alerte météo. Averses orageuses et fortes rafales de vent, mercredi et jeudi, dans plusieurs provinces

La ville d’Errachidia sous la pluie. (Photo d'illustration)

Des averses orageuses localement fortes et de fortes rafales de vent avec chasse-poussières sont prévues, mercredi et jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/03/2026 à 12h33

Des averses orageuses localement fortes (20-30 mm) sont attendues jeudi, de 01h00 à 12h00, dans les provinces de Tata, Inzegane-Ait Melloul, Chichaoua, Essaouira, Safi, Taroudant et Agadir-Ida-Ou-Tanane, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

En outre, de fortes rafales de vent avec chasse-poussières allant de 75 à 85 km/h toucheront, mercredi de 12h00 à 21h00, les provinces d’Essaouira, Chichaoua et Al Haouz.

Le même phénomène (85 à 95 km/h) concernera, jeudi de 02h00 à 18h00, les provinces de Chichaoua, Al Haouz, Midelt, Azilal et Ouarzazate, conclut la DGM.

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/03/2026 à 12h33
#Averses orageuses#Vent#DGM#Alerte météo

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