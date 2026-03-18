Alerte météo. Averses orageuses et fortes rafales de vent, mercredi et jeudi, dans plusieurs provinces

Des averses orageuses localement fortes (20-30 mm) sont attendues jeudi, de 01h00 à 12h00, dans les provinces de Tata, Inzegane-Ait Melloul, Chichaoua, Essaouira, Safi, Taroudant et Agadir-Ida-Ou-Tanane, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

En outre, de fortes rafales de vent avec chasse-poussières allant de 75 à 85 km/h toucheront, mercredi de 12h00 à 21h00, les provinces d’Essaouira, Chichaoua et Al Haouz.

Le même phénomène (85 à 95 km/h) concernera, jeudi de 02h00 à 18h00, les provinces de Chichaoua, Al Haouz, Midelt, Azilal et Ouarzazate, conclut la DGM.