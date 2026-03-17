Société

Alerte météo. Averses orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces

Ifrane sous la neige. (Y.Jaoual/Le360)

Des averses orageuses localement fortes avec risque de grêle, des chutes de neige et de fortes rafales de vent sont prévues, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/03/2026 à 13h57

Des averses orageuses localement fortes (30-40 mm) avec risque de grêle sont attendues mardi, de 12h à 21h, dans les provinces d’Assa-Zag et Es-Semara, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène concernera, de mardi à 17h à mercredi à 09h, les provinces d’Al Haouz, Tinghir, Zagora, Ouarzazate, Errachidia, Taroudant et Tata, ajoute la DGM.

Lire aussi : Après sept ans de sécheresse, retour sur l’un des hivers les plus pluvieux au Maroc depuis plus de 40 ans

Par ailleurs, des chutes de neige (10-20 cm) à partir de 2.000 mètres seront enregistrées, de mardi à 12h à mercredi à 9h, dans les provinces de Ouarzazate, Tinghir, Al Haouz, Azilal et Midelt.

En outre, de fortes rafales de vent allant de 75 à 85 km/h toucheront, mardi de 14h à 18h, les provinces d’Al Haouz, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant.

Le même phénomène est attendu, mercredi de 12h à 21h, dans les provinces d’Essaouira, Chichaoua et Al Haouz, conclut la DGM.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/03/2026 à 13h57
#Alerte météo#DGM#Averses#Neige#vent

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