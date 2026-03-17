Alerte météo. Averses orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces

Des averses orageuses localement fortes (30-40 mm) avec risque de grêle sont attendues mardi, de 12h à 21h, dans les provinces d’Assa-Zag et Es-Semara, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène concernera, de mardi à 17h à mercredi à 09h, les provinces d’Al Haouz, Tinghir, Zagora, Ouarzazate, Errachidia, Taroudant et Tata, ajoute la DGM.

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Par ailleurs, des chutes de neige (10-20 cm) à partir de 2.000 mètres seront enregistrées, de mardi à 12h à mercredi à 9h, dans les provinces de Ouarzazate, Tinghir, Al Haouz, Azilal et Midelt.

En outre, de fortes rafales de vent allant de 75 à 85 km/h toucheront, mardi de 14h à 18h, les provinces d’Al Haouz, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant.

Le même phénomène est attendu, mercredi de 12h à 21h, dans les provinces d’Essaouira, Chichaoua et Al Haouz, conclut la DGM.