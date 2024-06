Al Haouz: un mineur tue son oncle en défendant sa mère

Talat N’Yaâcoub, une petite localité d’Al Haouz, dont le nom est devenu très connu après le séisme du 8 septembre de l’année dernière, a été le théâtre d’un drame en fin de semaine dernière. Un horrible homicide, commente le quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du lundi 24 juin.

Un homme, la trentaine, a été tué par son neveu qui est encore mineur. Il lui a assené plusieurs coups mortels, avec une pierre au niveau du crâne.

Selon le quotidien, qui cite des personnes ayant pu avoir accès aux premiers éléments des investigations, le drame a eu lieu dans un campement accueillant des familles dont les maisons ont été détruites par le tremblement de terre du 8 septembre.

Le jeune garçon, 15 ans, voulait juste défendre sa mère et empêcher son oncle de continuer à la brutaliser, note le quotidien. La victime, 34 ans, alcoolique et grand fumeur, avait l’habitude de recourir à sa sœur quand il est en manque pour lui soutirer de l’argent pour acheter ses cigarettes et se procurer de l’alcool.

C’est ce qu’il a fait vendredi dernier, lorsqu’il s’est pointé dans le campement vers 11 heures du soir, mais cette fois sa grande sœur a refusé d’accéder à sa demande. Elle a décidé de ne plus lui donner de l’argent. Elle ne peut plus lui en donner, car elle en a marre de ses demandes incessantes. Et puis, parce qu’elle n’en a tout simplement pas.

Elle a beau expliquer à son frère que la situation dans laquelle elle se trouve depuis le séisme dévastateur qui a frappé la région d’El Haouz ne lui permet plus de lui venir en aide. Ce qui l’a mis en colère. Il lui a donc sauté au cou et a commencé à la frapper devant ses enfants. Ces derniers, horrifiés, ont commencé à crier et à pleurer.

C’est alors que l’ainé a décidé de réagir. Il a pris une pierre a assené un premier coup à son oncle et l’a assommé. Une fois à terre et pris de rage, le garçon a continué à le frapper de manière hystérique, jusqu’à ce qu’il ne réagit plus.

Alertés, les éléments de la gendarmerie royale se sont déplacés sur les lieux pour constater les faits et relever les éléments d’informations nécessaires pour le déroulement de l’enquête. Le cadavre a été transféré à la morgue pour subir une autopsie comme le veut la procédure. Quant au jeune garçon, il a été arrêté et mis en garde à vue sur ordre du procureur du roi. Une enquête approfondie a été ouverte sous la supervision du Parquet.