Agadir: la Justice dissout une association locale pour non-respect de ses statuts et des lois en vigueur

Le tribunal de première instance d’Agadir a ordonné la dissolution d’une association locale qui représente les «victimes des opérations de démolition» d’habitations anarchiques, construites sans aucune autorisation dans certaines localités de la région.

Le verdict ordonne également la fermeture des locaux de cette association et interdit à ses membres de se réunir dans le cadre de ce cadre associatif, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 10 et 11 janvier.

La sentence de la justice, explique le quotidien, a été rendue publique à la suite d’une requête déposée par le procureur du Roi près du tribunal de première instance d’Agadir. Dans cette requête, le parquet compétent a expliqué à la cour que «cette association ne respecte pas les lois en vigueur» depuis sa création en 2013.

À ce propos, il a évoqué un rapport établi par les services des renseignements généraux, relevant de la wilaya de Souss-Massa, faisant savoir que «cette association a organisé plus de 300 sit-in devant les sièges de la wilaya, la commune urbaine de la ville et l’inspection régionale de l’Habitat et de l’urbanisme, à raison d’un mouvement de protestation par semaine».

De plus, fait remarquer le rapport, «la page de l’Association sur les réseaux sociaux n’aborde pas les activités qui relèvent de ses compétences, telles que soulignées dans ses statuts, à savoir la défense des droits du consommateur et sa protection contre la contrefaçon et la fraude, mais publie surtout les communiqués relatifs aux mouvements de protestation organisés dans la région». Le même constat a été dressé par les autorités locales à propos des activités de cette association, indique la même source.

Ces rapports ont donc servi de base à la requête déposée par le parquet compétent. Lors des audiences consacrées à cette affaire, poursuit Al Akhbar, la défense de l’Association a catégoriquement rejeté les accusations retenues par la Justice, en demandant à la cour de ne plus les prendre en compte.