Agadir: à cause des chiens errants, la commune a écopé d’une amende judiciaire

Ce n’est pas la première fois qu’une commune fait l’objet d’une plainte judiciaire à cause des chiens errants. Ce ne sera sans doute pas la dernière, le problème restera manifestement sans une solution radicale.

Toujours est-il que le tribunal administratif d’Agadir vient de prononcer un jugement contre le Conseil de la ville qui doit verser 50.000 dirhams de dommages et intérêts au plaignant, rapporte le quotidien Al Akhbar, ce lundi 17 juillet.

Le plaignant est un fonctionnaire de police, qui a été victime d’une attaque de chiens errants sur la voie publique. L’affaire remonte à un peu plus d’une année, le policier, membre de l’équipe des motards, effectuait sa ronde dans le cadre de son travail sur sa moto.

A un moment, dans l’une des artères de la ville, il a été surpris par une horde de chiens errants qui s’est mise à le pourchasser.

Plusieurs rues plus loin en manœuvrant, et toujours avec les chiens lui courant après, le policier a perdu l’équilibre et est tombé de sa moto.

Il a eu une fracture au bras, ce qui a nécessité son transport à l’hôpital. Une fois remis, il a décidé de porter plainte contre le Conseil de la ville, dont la responsabilité administrative est pleinement engagée dans ce cas de figure.

Un peu plus d’un an plus tard et au terme de plusieurs allers et retours entre son avocat et le juge administratif, le tribunal a finalement tranché en sa faveur.

La défense du Conseil de la ville a tenté au début d’invalider le recours arguant que le tribunal n’était pas compétent à statuer sur pareille affaire. Elle a été déboutée.

Dans une deuxième reprise, la ville a exigé une expertise médicale et le médecin qui l’a effectuée a corroboré les attendus avancés dans la requête du plaignant.

Cependant, le tribunal a néanmoins revu à la baisse le montant de réparation réclamé par le requérant qui est fixé à 80.000 dirhams. Le tribunal, précise le quotidien, s’est finalement référé à un arrêté de la Cour de cassation rendu dans une affaire similaire pour fixer le montant des dommages que le Conseil de la ville doit verser au plaignant.

Selon Al Akhbar, la ville d’Agadir est très impactée par les hordes de chiens errants. Plusieurs cas d’attaques de personnes ont été relevés dernièrement.

C’est notamment le cas d’un enfant qui a été attaqué par un chien enragé, il y a quelques jours, et qui dû être transporté à l’hôpital régional pour recevoir un traitement contre la rage.

Bien sûr, souligne le quotidien, le Conseil de la ville n’est pas resté les bras croisés face à cette situation. Le Conseil a, en effet, voté récemment un amendant d’un arrêté municipal lié à ce sujet, portant le budget affecté à la lutte contre la problématique des chiens errants de 10 millions à 26 millions de dirhams.

Ce budget, auquel contribuent également les ministères de l’Agriculture et de l’Intérieur, servira à financer une vaste opération de lutte contre les chiens et les chats des rues et aussi la construction d’un refuge régional public.

Il est aussi question de stériliser ces animaux dans des blocs opératoires, qui seront aménagés à cet effet. Le refuge, précise le quotidien, devrait accueillir une fois achevé pas moins de 4.000 animaux.