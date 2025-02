Agadir: 25 condamnations dans l'affaire du salon de massage

Le verdict est tombé dans l’affaire du salon de massage d’Agadir, où plus de trente personnes avaient été interpellées pour des activités de prostitution. 25 d’entre elles viennent d’être condamnées.

C’est Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du lundi 24 février, expliquant que le tribunal de première instance d’Agadir a condamné à diverses peines par contumace 25 personnes sur les 33 arrêtées début février à l’issue d’une «descente» dans un salon de massage. D’autres personnes ont pour leur part été acquittées.

Le tribunal a infligé des peines sévères à quatre employées du centre, les condamnant à un an et demi de prison ferme et à une amende de 20.000 dirhams chacune, pour leur implication dans la gestion d’activités liées à la prostitution. Elles étaient également accusées de possession et d’exploitation d’un établissement destiné à la prostitution.

Le tribunal a prononcé une peine de six mois de prison avec sursis et une amende de 2.000 dirhams à l’encontre de 12 personnes arrêtées. Neuf autres interpellés ont écopé de deux mois de prison avec sursis et d’une amende de 1.000 dirhams chacun. Le tribunal a, par ailleurs, ordonné la fermeture définitive du centre et le retrait de sa licence.

Comme le rappelle la publication, la police judiciaire avait effectué une descente le 4 février dernier dans un salon de massage en plein centre-ville d’Agadir. Cette intervention a conduit à l’arrestation de 22 jeunes femmes et 11 hommes, dont des étrangers.

Selon les informations relayées par le journal, Agadir a connu une explosion du nombre de centres de massage et de spas ces dernières années, attirés par les bénéfices lucratifs qu’ils génèrent. Certains de ces établissements sont en fait devenus des lieux de prostitution, utilisés par ceux qui ne disposent pas de logements privés. De plus, les réseaux sociaux servent à promouvoir les services offerts, et certains gérants proposent ouvertement des services sexuels pour attirer la clientèle.