Affaire Neil El Aynaoui: tous ces joueurs marocains qui ont subi des agressions

Il y a une semaine, l’international marocain Neil El Aynaoui a été victime d’un cambriolage à son domicile de Rome, un épisode qui révèle un phénomène récurrent: depuis 2015, les footballeurs professionnels sont régulièrement ciblés par des groupes criminels organisés, qui exploitent leur agenda sportif comme un indicateur privilégié. Dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 mars, le jeune El Aynaoui, révélation de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, a vu sa résidence du quartier de Castel Fusano, à Rome, prise pour cible. Des malfaiteurs cagoulés ont brisé une fenêtre pour pénétrer dans la demeure, rapporte Al Akhbar de ce mercredi 25 mars. Sous la menace d’armes, ils ont séquestré dans une chambre le joueur, sa compagne, sa mère et son frère. Le butin s’élève à environ 10 000 euros en bijoux, auxquels s’ajoutent une montre de luxe et des sacs de grandes marques.

En juillet 2017, c’est le défenseur international de la Juventus, Mehdi Benatia, qui avait été visé. Alors qu’il séjournait en Sardaigne, des cambrioleurs avaient profité de son absence pour s’introduire dans sa résidence turinoise. Outre le vol d’objets précieux, ils avaient dévasté avec une violence inouïe la chambre de ses enfants. La même saison, Nordin Amrabat avait connu un scénario d’une rare violence. Aux Pays-Bas, une bande criminelle avait ouvert le feu sur son domicile dans l’intention de terroriser les occupants et de les contraindre à remettre leurs biens. L’intervention rapide des forces de l’ordre avait évité le cambriolage et préservé l’intégrité physique des proches du joueur, mais le choc avait été tel qu’il avait laissé l’intéressé et sa famille dans une longue nuit d’angoisse.

Le 11 mai 2023, c’est au tour de son frère, Sofyan Amrabat, alors joueur de la Fiorentina, de subir un cambriolage. Les malfaiteurs avaient exploité un déplacement du club dans le cadre d’une compétition européenne pour s’introduire dans son domicile et dérober plusieurs biens de valeur. En avril 2015, Yacine Bammou avait connu une infortune similaire. Convoqué avec l’équipe nationale, le joueur s’était rendu au Maroc pour un match, prolongeant son séjour par quelques jours de vacances en famille. Une absence mise à profit par des cambrioleurs pour s’introduire dans son logement nantais et emporter des objets précieux, indique Al Akhbar. Quant à Mounir El Haddadi, il a été confronté à un assaut d’une autre nature. Alors qu’il se trouvait avec les siens, des hommes armés ont envahi son domicile et proféré des menaces à l’encontre de son épouse. Ne trouvant pas de butin à leur convenance, ils ont finalement pris la fuite.